В ответ на "дикость" с песней "Тёмная ночь" русские и поляки объединились в песенном флешмобе

Инцидент произошел в "Ночь музеев". Директор вернисажа Карл Навароцкий, заявив, что исполняемое произведение "большевистское", заставил музыкантов уйти со сцены. Однако на этом инцидент не закончился.

"При всей дикости происходящего, это так бы и осталось внутренним делом этой страны, но музей на этом не остановился и закрепил абсурд, опубликовав официальное заявление. А в нем уже содержались оскорбления в адрес красноармейцев, которым посвящена песня",- рассказала Захарова в ходе брифинга, проходившего 23 мая.

В пресс-релизе руководства музея говорилось, что песня "Два бойца" – это пропаганда, а выступление польского музыкального коллектива – политическая провокация.

По словам Марии Захаровой, этот документ носит "националистический, на грани расистского", оттенок, который невозможно цитировать без опасения нарушить законы многих стран, которые запрещают тиражирование "нацистских документов и манифестов".

"Выходка директора музея и хамское заявление структуры, которую он возглавляет, вполне в духе политики этого учреждения. Для сведения: из экспозиции музея за последние годы исчезли практически все объективные материалы, которые раскрывают роль Советского Союза в разгроме нацизма", - отметила Захарова.

Дипломат добавила, что никто из официальных лиц в Варшаве на этот инцидент не отреагировал.

Зато в борьбу с "беспамятством" некоторых деятелей из Польши вступили польские и российские музыканты, запустившие флешмоб "Темная ночь". Инициатором акции в соцсетях стал музыкальный театр "Капитолия" из Врацлова. 12 артистов этого театра спели эту песню на польском языке, а видеозапись выложили на своей странице в Facebook, попросив подписчиков оценить, есть ли в этом произведении "большевистская идеология". "Мы выступаем против любого акта цензуры искусства", - заявили артисты.

Эстафету подхватили в Калининградской области, где "Тёмную ночь" исполнили коллективы библиотеки им. Твардовского в городе Гвардейске и юнармейский отряд "Парус" из Калининграда.