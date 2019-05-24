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В ответ на "дикость" с песней "Тёмная ночь" русские и поляки объединились в песенном флешмобе
24 мая 2019, 12:24 • 37 • В мире
В польском Музее Второй мировой войны в Гданьске музыкантов выгнали из зала за то, что они исполнили знаменитую военную песню "Темная ночь" из художественного фильма "Два бойца". Комментируя этот инцидент, официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что это "настолько дико, что сложно даже поверить". По-своему ответили на это русские и поляки, запустив в Сети песенный флешмоб "Темная ночь".
Инцидент произошел в "Ночь музеев". Директор вернисажа Карл Навароцкий, заявив, что исполняемое произведение "большевистское", заставил музыкантов уйти со сцены. Однако на этом инцидент не закончился.
В пресс-релизе руководства музея говорилось, что песня "Два бойца" – это пропаганда, а выступление польского музыкального коллектива – политическая провокация.
По словам Марии Захаровой, этот документ носит "националистический, на грани расистского", оттенок, который невозможно цитировать без опасения нарушить законы многих стран, которые запрещают тиражирование "нацистских документов и манифестов".
Дипломат добавила, что никто из официальных лиц в Варшаве на этот инцидент не отреагировал.
Зато в борьбу с "беспамятством" некоторых деятелей из Польши вступили польские и российские музыканты, запустившие флешмоб "Темная ночь". Инициатором акции в соцсетях стал музыкальный театр "Капитолия" из Врацлова. 12 артистов этого театра спели эту песню на польском языке, а видеозапись выложили на своей странице в Facebook, попросив подписчиков оценить, есть ли в этом произведении "большевистская идеология". "Мы выступаем против любого акта цензуры искусства", - заявили артисты.
Эстафету подхватили в Калининградской области, где "Тёмную ночь" исполнили коллективы библиотеки им. Твардовского в городе Гвардейске и юнармейский отряд "Парус" из Калининграда.
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