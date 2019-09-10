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В ответ на отказ провести внеочередные выборы, Джонсон отправил палату общин в "вынужденный отпуск"

10 сентября 2019, 06:09  •  136 • В мире
Во второй раз предложение Бориса Джонсона о проведении внеочередных парламентских выборов в Британии не было поддержано депутатами. В ответ премьер-министр отправил палату общин в "вынужденный отпуск" до 14 октября.
Во время второго голосования в парламенте за инициативу Джонсона проголосовали 239 парламентариев. Против выступили только 46 человек. Однако для того, чтобы внеочередные выборы все-таки состоялись, была необходима поддержка 434 депутатов. То есть, за инициативу премьера должны были проголосовать не менее двух третей палаты общин – такого требование британского законодательства.
Ознакомившись с результатами голосования, премьер заявил, что оппозиция пытается заставить его "пойти на важные переговоры без возможности их покинуть".
"Они хотят отложить Brexit, но опять же, не обращаясь к тем, кто голосовал за это", — сказал он, а после этого сообщил, что работа палаты прекращается вплоть до 14 октября.
"Надеюсь, оппозиция использует это время чтобы поразмыслить. Между тем, правительство будет вести переговоры о сделке", -заявил премьер.
Отвечая на заявление Джонсона, глава лейбористов Джереми Корбин отметил, что премьер до сих пор не сообщил, подчиниться ли он закону, перенеся выход из Евросоюза в том случае, если сделка по Brexit не будет утверждена.
Корбин уверен в том, что работу палаты общин Борис Джонсон приостановил только для того, чтобы не отвечать на неудобные вопросы о том, что "премьер занимается или не занимается".
В Великобритании даже с новым премьер-министром Борисом Джонсоном процесс выхода из Европейского союза пока тормозит. Как стало известно в пятницу, палата лордов Британии поддержала лишь проект закона об отсрочке Brexit.
Согласно данному законопроекту, правительство королевства запросит Брюссель об отсрочке выхода из ЕС, и Brexit не будет осуществляться без сделки.
Если Великобритания не заключит соглашение с ЕС до 19 октября, то премьер-министр Борис Джонсон должен будет отложить процедуру выхода, при этом ранее сам он выступал против этой инициативы.

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