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В ответ на обвинения Порошенко заявил, что он "спас две трети Донбасса"

23 мая 2019, 00:39  •  64 • Политика
Экс-президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел. Обвинения в свой адрес он назвал "атакой на армию, веру и язык", а также заявил, что "спас две трети Донбасса".
Бывший президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела. По каждому из пунктов он нашёл, что ответить. Он отметил, что все, кто его обвиняет сейчас, - это не его враги, а враги Украины.
Также он отметил, что все обвинения в госизмене из-за отправки украинских кораблей в Керченский пролив - это попытка переложить на него ответственность со стороны "агрессора".
Порошенко отметил, что готов ответить за каждое из своих действий. И за автокефалию в том числе. Принятие лжецеркви он вообще назвал "правильным шагом", передаёт Utro.ru. Также подчеркнул, что не согласен с тем, что его приказы в Донбассе неправомерны.
"Я отдал приказ на контрнаступление, в результате этого контрнаступления мы освободили 2/3 оккупированного Донбасса, - цитирует его телеканал "112 Украина". - И если это было преступление против Украины, то я готов нести ответственность". Он подытожил, что все обвинения в его адрес - это "атака на армию, веру и язык".

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