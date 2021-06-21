В ответ на новую "напасть" Псаки показала всему миру язык

В Вашингтоне новая "напасть". Когда журналисты указали на это пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки, она показала всему миру язык.

В Белом доме состоялся традиционный брифинг. В ходе выступления Псаки пришлось не на шутку испугаться.

Пандемия, сложная экономическая ситуация, намерение отвечать на вызовы России и Китая – далеко не всё. Новая "напасть" – насекомые.

Журналисты заметили муху, севшую на голову Джен Псаки, о чём ей и сообщили. Она начала несколько раз провела рукой по волосам. Испуг на лице сменился стандартной американской улыбкой. Псаки тут же попыталась пошутить.

"Хотя бы не цикада", - произнесла она и на мгновение высунула язык.

На том же брифинге Псаки заявила, что США не станут предупреждать Россию о киберударах. По её словам, разговор о хакерских угрозах шёл между президентами России и США во время саммита в Женеве.