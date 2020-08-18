В ответ на клич японцев развязать войну за Курилы русские терпеливо объяснили: "Господа хорошие..."

Японское издание Yahoo News Japan сообщило, что впервые с 1992 года были отменены поездки японцев на Курильские острова. Попасть на Курилы можно было в рамках безвизового обмена. Однако из-за пандемии коронавируса эту программу пришлось приостановить.

Удивительно, но для японских читателей решение о приостановке программы стало, скорее, политическим вопросом. Многие в комментариях, собранных ИноСМИ, стали настаивать на возвращении Курильских островов в состав Японии и принятии резких решений, связанных с захватом земель насильственным путём.

В то же время в РИА Новости провели анализ российских соцсетей и пришли к выводу, что русские готовы были вступить в диалог, ответив на территориальные притязания. Так, foreve1945 полагает, что с виду "умная нация" на деле оказывается довольно легкомысленной - "такую чушь порют... развязать войну с Россией?". Пользователь с ником maksim считает, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ не будет поддаваться сиюминутным эмоциональным решениям - "просто японский политик, озвучивший реальную ситуацию и отказ от "северных территорий" - политический труп". Другими словами, пользователь считает, что Абэ понимает: Курилы не вернуть. Но и вслух произносить это не хочет.

Moskovskiy71 с горечью пишет: "...японцы любят и уважают только тех, кто скинул на них ядерную бомбу". А szdd мирно призывает понять: "Господа хорошие японцы! После драки кулаками не машут. Пора бы уже это понять!"

Наконец, sergeivanovich напоминает, что острова отошли России по итогам войны. И тут стоит сразу вспомнить, насколько кровавой она была. А тут нас призывают к новой. "Развязать войну просто, вопрос, что потом останется?" - пишет пользователь.