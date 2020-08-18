|
В ответ на клич японцев развязать войну за Курилы русские терпеливо объяснили: "Господа хорошие..."
18 августа 2020, 16:55 • 156 • Политика
Японские читатели ничем не примечательной заметки о коронавирусной отмене программы безвизового обмена призвали начать войну за Курильские острова. В ответ русские начали объяснение терпеливо: "Господа хорошие..."
Японское издание Yahoo News Japan сообщило, что впервые с 1992 года были отменены поездки японцев на Курильские острова. Попасть на Курилы можно было в рамках безвизового обмена. Однако из-за пандемии коронавируса эту программу пришлось приостановить.
Удивительно, но для японских читателей решение о приостановке программы стало, скорее, политическим вопросом. Многие в комментариях, собранных ИноСМИ, стали настаивать на возвращении Курильских островов в состав Японии и принятии резких решений, связанных с захватом земель насильственным путём.
В то же время в РИА Новости провели анализ российских соцсетей и пришли к выводу, что русские готовы были вступить в диалог, ответив на территориальные притязания. Так, foreve1945 полагает, что с виду "умная нация" на деле оказывается довольно легкомысленной - "такую чушь порют... развязать войну с Россией?". Пользователь с ником maksim считает, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ не будет поддаваться сиюминутным эмоциональным решениям - "просто японский политик, озвучивший реальную ситуацию и отказ от "северных территорий" - политический труп". Другими словами, пользователь считает, что Абэ понимает: Курилы не вернуть. Но и вслух произносить это не хочет.
Moskovskiy71 с горечью пишет: "...японцы любят и уважают только тех, кто скинул на них ядерную бомбу". А szdd мирно призывает понять: "Господа хорошие японцы! После драки кулаками не машут. Пора бы уже это понять!"
Наконец, sergeivanovich напоминает, что острова отошли России по итогам войны. И тут стоит сразу вспомнить, насколько кровавой она была. А тут нас призывают к новой. "Развязать войну просто, вопрос, что потом останется?" - пишет пользователь.
156
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 августа 2020, 14:20
|
16 августа 2020, 19:05
|
17 августа 2020, 19:50
|
13 августа 2020, 21:25
|
13 августа 2020, 01:15
|
15 августа 2020, 06:25
|
14 августа 2020, 00:10