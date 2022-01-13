В ответ на действия НАТО русские могут перебазироваться на Кубу и в Венесуэлу: "Не исключено"

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что если альянс продолжит провокационную деятельность, то русские могут предпринять ряд мероприятий по линии флота.

В МИД России отметили, что если НАТО продолжит активно продвигаться на восток, то со своей стороны русские предпримут ряд мер.

Об этом заявил замглавы ведомства Сергей Рябков.

Отвечая по поводу военной инфраструктуры в Венесуэле и на Кубе, он высказался аккуратно.

"Я не хочу ничего подтверждать, ничего исключать не буду. Зависит от действий американских коллег", - сказал дипломат.

Рябков напомнил, что по этому поводу неоднократно высказывался Владимир Путин.

"Президент России многократно высказывался в том числе и на эту тему, каковы могут быть мероприятия по линии российского военно-морского флота, если дело совсем пойдёт в направлении провоцирования России и дальнейшего усиления военного нажима на нас. Мы не хотим этого, дипломаты должны договориться", - пояснил он в интервью RTVi.

Напомним, что в декабре прошлого года Россия предложила договор, согласно которому НАТО должно остановить расширение и отказаться от приёма в свои ряды Украины и Грузии.