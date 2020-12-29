«В ответ на деструктивные действия»: МИД расширил список граждан ФРГ, которым запрещён въезд в Россию

МИД РФ объявил о расширении списка граждан Германии, которым запрещён въезд в Россию. Такое решение было принято после санкций Евросоюза, введённых в октябре 2020 года в связи с якобы имевшим место «русским следом» во взломе компьютерных систем бундестага в 2015 году. МИД обратил внимание на то, что Берлин игнорировал предложения Москвы провести совместное расследование для выявления виновных, и назвал сложившуюся ситуацию очередной провокацией против России.

Россия расширила список граждан Германии, которым запрещён въезд на территорию РФ. Об этом говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел.

В ведомстве пояснили, что решение было принято в ответ на рестрикции Евросоюза, введённые в октябре 2020 года в связи с якобы имевшим место «русским следом» во взломе компьютерных систем бундестага в 2015 году.

«На протяжении длительного времени сюжет о «русском следе» во взломе компьютерных сетей Германского Бундестага в 2015 году последовательно раскручивался официальным Берлином в рамках медийно-политической кампании. Делалось это с целью создания предлога для введения по линии Европейского союза (ЕС) нового пакета односторонних санкций против России», — уточнили в министерстве.

МИД обратил внимание, что Москва неоднократно предлагала германской стороне провести двусторонние консультации для выявления виновных в «злонамеренной киберактивности», однако Берлин игнорировал эти предложения.

Подобное поведение, считают во внешнеполитическом ведомстве, говорит об отсутствии у Германии заинтересованности в реальном расследовании произошедшего, а сложившаяся ситуация изначально конструировалась как очередная провокация против России.

«В ответ на вышеупомянутые деструктивные действия со стороны ЕС Москвой принято решение о расширении ответного списка граждан ФРГ, которым запрещён въезд на территорию РФ. Согласно дипломатическому принципу взаимности, новыми фигурантами российского стоп-листа избраны руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему Министерства обороны ФРГ», — сообщили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что оставляют за собой право на введение дальнейших мер реагирования в случае продолжения властями ФРГ конфронтационной линии.

Reuters

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22 октября Совет ЕС ввел санкции в отношении «85-го Главного центра специальных служб ГРУ», а также двух граждан России Дмитрия Бадина и Игоря Костюкова, которых в ЕС называют сотрудниками центра, за якобы причастность к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. В заявлении Совета говорилось, что в ходе атаки якобы был украден значительный объём данных, а также пострадали учётные записи электронной почты нескольких членов парламента, в том числе канцлера Ангелы Меркель.

Тогда депутат Госдума Руслан Бальбек в беседе с RT отметил, что в западных странах уже появились «целые отделы, которые придумывают поводы для антироссийских санкций».

До этого, в мае, в МИД Германии был приглашён российский посол Сергей Нечаев. В немецком ведомстве осудили атаку на бундестаг, а также заявили, что якобы причастный к ней Дмитрий Бадин на момент атаки являлся сотрудником ГРУ.

При этом в России неоднократно отвергали обвинения в причастности к хакерской атаке и обращали внимание на отсутствие каких-либо доказательств по делу. В июне официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что с 2015 года Германия ни разу не предоставила никаких доказательств «вины России» и не смогла внятно объяснить, на чём основаны обвинения. Она подчеркнула, что бездоказательные спекуляции о «некоем российском следе» планомерно распространялись из Берлина на протяжении всех этих лет.

«Сюжет, кстати, раскручивался периодически в Германии в рамках агрессивной антироссийской медиакампании. Она выстраивалась на основе неких таких полунамёков, а также утечек со ссылками на некие осведомлённые анонимные источники в государственном аппарате ФРГ. Система хайли лайкли», — подчёркивала Захарова.

Страны Запада регулярно обвиняют Россию в причастности к хакерским атакам на те или иные объекты, не подкрепляя их какими-либо доказательствами.

Так, осенью 2018 года Минюст США обвинил семерых россиян в организации кибератак в Европе, США и Канаде. Там заявили, что «сотрудники российских спецслужб» устроили кибервзлом нескольких спортивных организаций (WADA, USADA, ФИФА, IAAF), компании Westinghouse, а также химлаборатории в Швейцарии, где проводился анализ использованного при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей вещества.

Помимо этого, в 2017 году Берлин обвинил Москву в кибератаках на серверы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Москва неоднократно отвергала подобные обвинения и выражала готовность к проведению совместного расследования для выяснения обстоятельств дела.