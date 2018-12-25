В ответ на давление США Индия расширяет сотрудничество с Россией

Америка больше не держит на руках все карты мировой политики

Октябрьский визит президента России Владимира Путина в Индию и его переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди стали новым этапом в развитии отношений двух великих евразийских держав. Стороны подписали соглашение о поставке в Индию пяти полков зенитных ракетных систем С-400, несмотря на то что США всячески пытались этому помешать. Кроме того, был подписан ещё десяток соглашений и контрактов, включая сделку по приобретению Индией российских фрегатов проекта 11356, «дорожную карту» сотрудничества в области атомной энергетики, предполагающую строительство новых атомных реакторов в Индии и в третьих странах, а также меморандум о совместной программе космических полётов, позволяющий индийским астронавтам обучаться в России.

Одной из причин, по которой сфера военно-технического сотрудничества двух стран расширилась, стала неприемлемая для индийцев атмосфера жёсткого прессинга, которая царила на переговорах между министрами иностранных дел и обороны Индии и США во время сентябрьского визита в Нью-Дели госсекретаря США Майка Помпео и главы Пентагона Джеймса Мэттиса (так называемый «диалог 2+2»).

Американские министры настаивали на этих переговорах, чтобы Индия покупала больше американских товаров военного назначения. Несмотря на желание США полностью заменить российские вооружения и военную технику на индийском рынке продукцией американского ВПК, а также «сократить зависимость» Индии от иранской нефти, индийская сторона дала понять, что она не собирается отказываться от сотрудничества с Россией и Ираном. Индия подтвердила намерение приобрести российский ЗРК С-400 и импортировать иранскую нефть, невзирая на санкции США.

Особое значение имела встреча Помпео и Мэттиса с Аджитом Довалем, индийским разведчиком и политическим деятелем, автором концепции национальной безопасности Индии, которую называют концепцией «активной обороны», или «доктриной Довала». Аджит Довал занимает должность советника по национальной безопасности и имеет большое влияние в правительственных кругах. Видимо, результаты переговоров с американцами не устроили Довала, который вскоре вылетел в Вашингтон, где провёл новые переговоры с Помпео и Мэттисом, но уже в присутствии Джона Болтона. Несмотря на положительные отзывы об этих переговорах в индийской прессе, один из ведущих индийских стратегов, вероятно, сделал вывод о том, что давлению американцев, развязавших торговую войну не только против Китая, можно противостоять лишь диверсифицикацией экономического и военно-технического сотрудничества с другими державами. Это и было доведено до сведения премьер-министра Моди, который через две недели принял в Нью-Дели российского президента.

Предшественник Аджита Довала на посту советника по национальной безопасности, видный индийский политик Маянкоте Келат Нараянан в аналитической статье Outcomes versus promises («Рузультаты против обещаний»), опубликованной в The Hindu, сравнил саммит Путин – Моди и «диалог 2+2», не в пользу последнего. «Хотя «диалог 2 + 2» между Индией и США открыл путь лавине современного оборонного оборудования из Америки, – пишет Нараянан, – результаты визита Путина полностью затмило это обстоятельство».

«Россия в основном стремилась закрепить существующие на протяжении ряда лет отношения с Индией, не настаивая на какой-либо своей исключительности, – продолжает Нараянан. – США же хотят, чтобы Индия рассматривала перспективы внешней политики в основном через призму американских интересов», то есть ведут себя как «ревнивая любовница», с возмущением констатировал индийский политик.

Нараянан обратил внимание на то, что США больше не держат на руках все карты мировой политики. На это указывают, по его мнению, рост экономической мощи Китая и возрождение России, уверенно демонстрирующей «непоколебимость русских» (russian steadfastness).

Индийский политик указал на то, что у Америки нет решимости активно сопротивляться экспансии Китая в Южно-Китайском море. «Неудачная американская попытка вбить свой клин в Азию наглядно свидетельствует об ограниченных возможностях США», – подчёркивает Нараянан. Он считает, что в таких условиях Индия вряд ли может позволить себе отчуждение от России. Во всяком случае индийско-американский «диалог 2 + 2» и визит Путина поставили перед Индией много вопросов, на которые пока нет ответа.

Индийцам будет нелегко преодолеть давление США, стремящихся воспрепятствовать военно-техническому сотрудничеству Индии с Россией. Однако в индийском политическом сообществе уже обратили внимание на то, что американцы остерегаются идти на крайние меры. Так, США не решились использовать против Индии закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Председатель Национального консультативного совета по безопасности Индии, член Валдайского клуба, бывший посол в РФ Пунди Шриниваса Рагхаван сказал в интервью российскому изданию «Коммерсант», что «помимо наказания России, цель CAATSA состоит в том, чтобы убедить другие страны отказаться от закупок российского оружия и переключиться на оружейные поставки из США».

Новым шагом в развитии российско-индийского партнёрства стала и победа России в индийском тендере на поставку средств ПВО малой дальности. Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Игла» (производитель «КБ машиностроения») конкурировал в этом тендере с продукцией европейских компаний MBDA и SAAB, выставивших свои ПЗРК Mistral-2 и комплекс RBS-70Мк2. По данным телеканала NDTV, российский спецэкспортёр вооружений «Рособоронэкспорт» сделал самое выгодное предложение, что и обеспечило ему победу в тендере стоимостью в $1,5 млрд.