«В ответ на бездоказательные обвинения»: Россия объявила о высылке 23 британских дипломатов

В Москве огласили список мер, принятых в ответ на высылку российских дипломатов из Великобритании в связи с делом Сергея Скрипаля. МИД РФ уведомил посла Соединённого Королевства Лори Бристоу об объявлении персонами нон грата 23 британских дипломатов. Также отзывается разрешение на открытие нового британского консульства в Санкт-Петербурге. В МИД подчеркнули, что эти действия являются ответом на бездоказательные обвинения Лондона в адрес Москвы по делу об отравлении экс-агента ГРУ. Россия оставляет за собой право предпринимать и дальнейшие меры, если Лондон продолжит свои недружественные действия, добавили в министерстве.

Россия ввела ответные меры на действия Великобритании по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. О них уже уведомили посла Соединённого Королевства Лори Бристоу, который был вызван в МИД РФ. Ему вручили ноту с перечислением решений, принятых Москвой в отношении британской стороны.

«17 марта в МИД России был вызван посол Великобритании в Москве Лори Бристоу, которому передана нота о том, что в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения Российской Федерации в связи с происшествием в Солсбери, российской стороной в ответ приняты следующие решения», — уточнили в МИД.

В частности, 23 сотрудника дипучреждений Великобритании объявлены персоной нон грата и должны будут покинуть Россию в течение недели. Эта мера полностью симметрична действиям Лондона, который объявил о высылке ровно такого же числа российских дипломатов.

Помимо этого Москва решила привести к паритету количество консульств. Так, было отозвано согласие на открытие одного из них в Санкт-Петербурге.

«Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой», — говорится в заявлении МИД РФ.

Ещё одним пунктом стала работа Британского Совета, который позиционируется как образовательная международная организация. Вместе с тем в российском внешнеполитическом ведомстве указывают на его «неурегулированный статус».

«В связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в Российской Федераций прекращается его деятельность», — отметили в Министерстве иностранных дел.

Помимо этого посла предупредили, что дальнейшие недружественные шаги Великобритании по отношению к России повлекут за собой новые ответные меры.

Стоит отметить, что из-за решения по Совету Минобрнауки в свою очередь заявил, что прекращает с организацией совместные образовательные программы.

«В соответствии с приостановкой деятельности Британского совета на территории Российской Федерации, естественно, совместные образовательные программы с Британским советом будут приостановлены», — цитирует ТАСС главу ведомтсва Ольгу Васильеву.

Вместе с тем это не повлияет на другие общие с Британией проекты.

«Будем защищать себя»

Лори Бристоу подтвердил, что он в курсе требований российской стороны. «Российская сторона сегодня проинформировала о своих мерах, которая она примет в ответ», — сказал британский дипломат.

Несмотря на то, что эти шаги стали следствием бездоказательных обвинений со стороны Лондона, посол не преминул их повторить. В частности, он заявил, что у России была возможность задекларировать якобы применённое её отравляющее вещество в Организации по запрещению химоружию, «но этого не было сделано».

«Я только что провёл встречу в МИД РФ. Этот кризис вызван результатом чудовищной атаки в Великобритании, попыткой убийства двух людей с использованием химического оружия, произведенного в России, но не задекларированного в Организации по запрещению химоружия», — сказал Бристоу.

Посол Соединённого Королевства Лори Бристоу

Reuters

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Помимо этого он заявил, что всё, что делает Великобритания, не направлено «против российского народа».

«Большая часть работы нашего посольства направлена на развитие отношений между народами. Но мы всегда будем защищать себя и наших союзников, наши ценности от подобных атак», — резюмировал Бристоу.

Суррогат фактов

Стоит отметить, что об «атаке» и фактической российской «агрессии» британские власти заявили едва ли не сразу же после покушения на Скрипаля и его дочь Юлию.

Так, премьер-министр Тереза Мэй позволила себе безапелляционные обвинения в адрес Москвы, основываясь лишь на таком критерии, как «высокая вероятность» (highly likely. — англ.). При этом следствие по данному делу только началось и никаких однозначных результатов по нему ещё не было сделано.

Более того, глава британского МИД Борис Джонсон в заявил о «высокой степени вероятности» (overwhelmingly likely) причастности президента России к отравлению экс-агента спецслужб в британском Солсбери.

Однако кроме этих предположений никаких фактов «вины России» британская сторона не приводит.

Комментируя высказывания представителей британских властей, посол России в Лондоне Александр Яковенко оценил терминологию официального Лондона.

«Это весьма неплохой трюк. Когда у вас нет никаких свидетельств или доказательств, нужно прибегать к словам вроде «похоже», «вероятно», «возможно», — подчеркнул дипломат в беседе с RT.

Британские власти полностью проигнорировали запросы России на сотрудничество в расследовании. Москве также не были предоставлены пробы вещества, которым отравились россияне. Вместо этого от неё потребовали просто признать себя ответственной.

В качестве аргумента своим обвинениям Британия приводит утверждение, что нервно-паралитический яд под названием «Новичок» якобы разрабатывался исключительно в РФ. При этом российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин категорически отверг эти заявления. По его словам, Россия никогда не вела исследований подобного вещества в отличие от некоторых западных стран.

«В РФ никогда не проводились научно-исследовательские работы по программе «Новичок», но на Западе некоторые страны проводили соответствующие разработки, которые они почему-то называли именно так — «Новичок». Можно говорить о Великобритании и США, где такое вещество разрабатывалось. И вполне может быть так, что это вещество могло быть использовано из этих арсеналов, из этих запасов», — цитировал Шульгина ТАСС.

Вынужденные меры

Россия была вынуждена принять ответные меры из-за недружественной позиции Великобритании, подчеркнул в беседе с RT член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

«К сожалению, это вынужденная мера. В своё время американцы выслали наших дипломатов под Новый год. Мы тогда не стали сразу реагировать, и это не привело ни к какому улучшению. Поэтому я предполагаю, что нужно придерживаться общепринятой международной практики и отвечать зеркально на недружественные шаги», — подчеркнул парламентарий.

Следствие по делу бывшего агента ГРУ ещё не закончено, и официальные лица Лондона приняли неоправданные меры по отношению к Москве, пояснил Морозов.

«Совершенно неоправданные, скоропалительные меры (Великобритании. — RT), поскольку следствие ещё не закончено. Существует специальная организация ООН по запрету химического оружия, где есть международные эксперты. Туда стоило бы направить все образцы, пробы и убедиться в том, что Россия совершенно непричастна к этом печальному инциденту с нашим бывшим гражданином. Существует международное право. Мы призываем британских коллег ему следовать, потому что ухудшение наших двусторонних отношений, не выгодно ни России, ни Великобритании», — заключил он.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что Россия поступила правильно, введя ответные меры в отношении Соединённого Королевства.

«Это зеркальные меры, которые, с моей точки зрения, вполне оправданные, потому что так обращаться с нашей страной никому не позволено. Естественно, это не будет способствовать улучшению отношений между Россией и Великобританией, а также между Россией и Западом в целом. Но я не думаю, что это приведёт к каким-то фатальным последствиям, которые могут послужить решающим фактором в разрушении отношений или других мостов, которые пытались выстраивать долгое время между Западом и нашей страной политики, дипломаты, учёные и общественные деятели», — сказал он.

Безпалько также добавил, что рано или поздно истерика, связанная с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сойдёт на нет. По его словам, Западу в конечном счёте придётся выстраивать отношения с Россией, исходя из новых политических реалий.