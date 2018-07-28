В ответ на американские орбитальные лазеры Россия создаёт новое стратегическое оружие

Когда в руке «ядерный чемоданчик», зарубежные партнёры общаются с тобой куда вежливее, чем без оного. Не прошло и двух недель с исторической встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Хельсинки, где обсуждали жизнь в мире-дружбе, как в заокеанской прессе появились публикации о возрождении разработок космического оружия.

Аналогичная программа с пафосным названием «Звездные войны» возникла еще 35 лет назад при президенте Рональде Рейгане. Ни много ни мало, американцы хотели разместить на космических платформах орбитальные лазеры, дабы те сбивали советские ракеты на взлёте. После развала СССР амбициозный проект закрыли. А теперь де-факто возобновили, благо, техника шагнула вперёд.

Но и на Руси-матушке тоже не лаптем щи хлебают. В субботу, 28 июля, на совещании в Красноярске вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Юрий Борисов сообщил о прорывных исследованиях:

— Работаем над высокоточным оружием, новинками в сфере стратегического вооружения, сложными информационными системами, — рассказал чиновник. — Сейчас на предприятиях ОПК доля гражданской продукции — 17,2%. В то же время Президент поставил задачу через семь лет довести это количество до 30%.

— Уверен, речь идёт об оборонных технологиях не только в «обычном» пространстве, но и в киберсреде, — комментирует «Комсомолке» эксперт Уральского информационно-аналитического центра Михаил Фрибен. — В стратегическом оружии, которое весной анонсировал Владимир Путин, используются не только новые физические принципы (наподобие гиперзвуковых ракет), но и сложнейшие цифровые технологии с элементами искусственного интеллекта. Тем самым мы даём понять Западу: диалог с Россией с позиции силы невозможен.