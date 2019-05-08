В отставку после 46 лет службы: Путин сменил главнокомандующего Военно-морским флотом России

Президент России Владимир Путин назначил Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом РФ. До него эту должность занимал Владимир Королёв, который после 46 лет службы перейдёт на работу в Объединённую судостроительную корпорацию. Министр обороны Сергей Шойгу, комментируя результаты работы Королёва, отметил, что при нём ВМФ впервые после длительного перерыва возобновил своё присутствие в мировом океане. Также указом Путина сменились главы Черноморского и Северного флотов.

Президент России Владимир Путин сменил главнокомандующего военно-морского флота. Вместо адмирала Владимира Королёва ВМФ возглавит адмирал Николай Евменов. Экс-главком перешёл на работу в АО «Объединённая судостроительная корпорация».

Соответствующий указ зачитал министр обороны России Сергей Шойгу. Он особо отметил роль Королёва в модернизации военно-морских сил страны. Министр подчеркнул, что командующий завершил военную карьеру, продолжавшуюся 46 лет.

«Под его руководством силы флота успешно боролись с международным терроризмом, после длительного перерыва возобновили присутствие в мировом океане. В состав ВМФ поступили новейшие подводные лодки проектов «Борей» и «Ясень». Выработаны рациональные подходы к выполнению программы кораблестроения до 2050 года», — сказал Шойгу.

«Уверен, что его переход на работу в Объединённую судостроительную корпорацию будет способствовать реализации гособоронзаказа и специальных программ в интересах ВМФ», — подчеркнул глава Минобороны.

Новый командующий, Николай Евменов, окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, а также Военно-морскую академию имени Адмирала флота Советского Союза Кузнецова.

Он служил сначала старшим помощником, а затем командиром подводных лодок К-490 и К-506. Затем прошёл обучение в академии Генштаба, по окончании которой возглавил 25-ю дивизию подводных лодок. Евменов был также командующим Подводными силами Тихоокеанского флота.

С 2012-го он занимал должность начальника штаба Северного флота, а в 2016 году стал его командующим.

Президентом России были проведены перестановки и в командовании флотами. Так, Черноморский флот возглавил адмирал Игорь Осипов, а Северный — вице-адмирал Александр Моисеев.

Адмирал Николай Евменов

РИА Новости

© Павел Львов

Модернизация флота

Отметим, что Военно-морской флот России проходит широкомасштабную модернизацию. Так, до 2027 года ВМФ получит более 180 новых кораблей и судов. Об этом в конце марта рассказал Сергей Шойгу.

«В соответствии с государственной программой вооружения на 2018—2027 годы в состав Военно-морского флота должно войти более 180 кораблей и судов новых проектов», — приводит его слова ТАСС.

Так, в следующем году, по словам Шойгу, службу начнут 15 новых кораблей и катеров, а также 20 судов обеспечения. Модернизации подвергнется и инфраструктура пунктов дислокации ВМФ.

«Перед нами стоит задача — создать современные условия стоянки и организации всех видов обеспечения новейших атомных ракетных подводных лодок проектов «Ясень» и «Борей», многоцелевых фрегатов океанской зоны, кораблей, оснащённых высокоточным оружием большой дальности, других кораблей и судов», — сказал он.

АПЛ «Юрий Долгорукий»

Reuters

© Alexander Zemlianichenko/Pool

Новейшая подводная лодка проекта 955 «Борей» — это малошумный атомный стратегический ракетоносец, который способен нести 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава». На данный момент боевое дежурство несут три корабля этого типа: «Юрий Долгорукий» на Северном флоте, «Александр Невский» и «Владимир Мономах» — на Тихоокеанском.

В этом году начнут своё боевое дежурство «Князь Владимир» и «Князь Олег». Ещё два таких корабля поступят на флот в 2020 году — «Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III».

Подводные лодки проекта 855М «Ясень» — это четвёртое поколение многоцелевых атомных субмарин. Сейчас на флоте службу проходит только один такой корабль — «Северодвинск». Однако эта субмарина была создана по предыдущему проекту.

«Казань» — первая подлодка усовершенствованного проекта «Ясень». Она войдёт в состав Северного флота до конца 2019 года. А до 2027 года предусмотрено строительство семи таких субмарин. Подлодки «Ясень» оснащены ракетами «Калибр» и «Оникс».

Однако подводный флот России развивается не только за счёт атомных подлодок. Так, Тихоокеанский флот до 2025 года получит шесть дизель-электрических кораблей проекта 636.6 «Варшавянка». В основе вооружения этой субмарины — ракетный комплекс «Калибр-ПЛ» и шесть 533-мм торпедных аппаратов. Субмарина этого проекта уже прошла боевое крещение — в ноябре 2015 года она совершила ракетную атаку по боевикам «Исламского государства»*.

Надводные корабли также строятся и проходят испытания. Так, 21 апреля были проведены первые морские испытания новейшего корвета проекта 20385 «Гремящий». А 33 апреля на калининградских верфях были заложены два больших десантных корабля проекта 11711 — «Владимир Андреев» и «Василий Трушин», которые должны войти в состав флота до 2025 года.

Более того, до 2030 года на вооружение планируют принять порядка 40 кораблей противоминной обороны проекта 12700.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.