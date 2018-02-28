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В отпуск к белым медведям: в Ростуризме заявили о росте спроса на арктическое направление

28 февраля 2018, 12:54  •  75 • В России
Российская арктическая зона становится туристической Меккой. Так, по данным Ростуризма, въездной турпоток в Архангельскую и Мурманскую области за три года вырос на 23,5% и 32,3% соответственно. Активнее всего арктическим направлением интересуются граждане Норвегии, Финляндии, Швеции, Германии, Франции и США. Однако, как утверждают в ведомстве, растёт и внутренний спрос. RT выяснял, почему современные путешественники всё чаще вместо тропических пляжей выбирают ледники и наблюдение за белыми медведями.
 
globallookpress.com © Vnoucek, F.
 

Туризм в российской арктической зоне становится всё более популярным, причём как у отечественных, так и у иностранных путешественников. За три года (с 2015-го по 2017-й) въездной турпоток в Архангельскую и Мурманскую области вырос на 23,5% и 32,3% соответственно. Об этом RT рассказали в Федеральном агентстве по туризму. 

Чаще всего на Крайний Север приезжают граждане Норвегии, Финляндии, Швеции, а также Германии, Франции, США и Китая. 

По информации ведомства, россияне тоже стали чаще интересоваться этим направлением. За пять лет (с 2013 года по 2017-й) число желающих посетить Архангельскую область, увеличилось на 3,1%, а Мурманскую — на 6,8%.

По мнению губернатора Мурманской области Марины Ковтун, самой большой популярностью у путешественников, которые приезжают в арктическую зону, пользуются традиционные зимние развлечения: катание на лыжах и снегоходах. При этом она отмечает, что количество туристических объектов в регионе постоянно растёт.

«Основной центр притяжения в Мурманской области — это кластер Хибины, который привлекает внимание качественными горнолыжными трассами и целым рядом уникальных зон отдыха: Полярно-альпийский ботанический сад, поселение из льда и снега «Снежная Деревня», Музей камня. В этом сезоне ещё к ним прибавились ледовый парк «Гиперборея в Хибинах», арт-парк «Таинственный лес» и галерея ледовых скульптур в Апатитах», — рассказала Ковтун.

Высокий спрос у путешественников и на морские туры, продолжает губернатор. Власти провели капитальный ремонт морского вокзала и построили пирс дальних линий. В этом году планируется оборудовать пассажирский терминал международным пунктом пропуска.

Специально разработанные программы реализуются и в Архангельской области, рассказал RT губернатор Игорь Орлов. «Можно заказать вертолётный тур на побережье Белого моря, стать участником экскурсии на ледоколе; а тур «Архангельск: здесь начинается Арктика» вошёл в перечень брендовых турмаршрутов по России», —  сообщил он.

  • globallookpress.com
  • © Ivan Dementievsky

За последние четыре года, утверждает Орлов, в области построили около 60 новых гостиниц, хостелов, гостевых домов и турбаз.

Развивают туристическую отрасль и другие, менее доступные регионы российское арктической зоны. Сейчас можно отправиться на охоту или рыбалку на озере Таймыр, расположенном в Красноярском крае, поехать в этнографический тур или заняться рафтингом в Якутии, а также посетить Государственный заповедник острова Врангеля на Чукотке.

Россияне стали больше интересоваться путешествиями по стране, и сейчас такой отдых очень востребован, говорит член Ярославского отделения «Русского географического общества» Богдан Булычёв. Зимой 2017 года он сам побывал в Мурманской и Архангельской областях.

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К тому же, добавляет член РГО, повышается транспортная доступность, а цена поездок значительно снижается.

«Если говорить о ценообразовании и доступности, то сейчас, после того, как сделали федеральные трассы до Архангельска и Мурманска, туда можно проехать практически на любом легковом автомобиле. И это самое ближнее Заполярье от Москвы. Заезжая совсем чуть-чуть за полярный круг, получаешь все основные прелести: встречи с оленями, северное сияние. Если говорить об арктической части России в целом, то у нас есть ещё Ямал, Кольский полуостров. Туда, как и в Мурманск, сейчас едет огромное количество путешественников», — утверждает он.

Труднее всего туристам добраться до Якутии, Таймыра и Чукотки. На сегодняшний день это самые малопосещаемые регионы, говорит Булычёв.

По мнению профессионально путешественника Дмитрия Иванова, люди пресытились классическим отдыхом «всё включено» и хотят открывать для себя новые горизонты, поэтому спрос на активный отпуск в труднодоступных местах будет только расти.

«Пока русская Арктика — это, в основном, дорого, но если цены будут меняться, люди будут ездить ещё активней. Как в России, так и во всём мире выходит из моды туризм «пятизвездночная гостиница — пляж» и становится всё более популярным приключенческий туризм. Думаю, турагентства это тоже уже понимают и начинают перестраиваться», — предположил он.

Согласно данным экспертов рынка, за последние два года продажи путёвок в арктические регионы выросли примерно на 20%. Исполнительный директор компании Russia Discovery Юлия Григорьева в разговоре с RT предположила, что это результат популяризации направления, в том числе со стороны государства.

«Как только какой-то регион, область, начинает фигурировать в медийном поле, о нём регулярно говорят — интерес возрастает. Например, с 2010 года проводится Международный арктический форум и, конечно, это повышает градус внимания», — констатирует Григорьева.

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Она также добавила, что спрос на туры в Мурманскую область значительно выросли после того, как в прокат вышел фильма «Левиафан», съёмки которого проходили в местном селе Териберка.

Помимо живописной природы, в арктической зоне путешественников интересует этнический туризм: поездки к кочевым племенам (на этой территории проживают  представители 11 коренных народов севера), возможность ознакомиться с их образом жизни и традициями, утверждает собеседница RT.

«Четырёхдневные туры на Кольский полуостров из Центральной России стоят от 35 до 60 тысяч рублей. Если брать Чукотку, то это дороже — цены начинаются от 150 тыс. Для иностранцев цены примерно такие же, разница может достигать не более 20%», — сообщила Григорьева.

  • РИА Новости
  • © Предоставлено пресс-службой "Нон-Стоп Продакшн"

Такая стоимость объясняется небольшим спросом на подобные путешествия, рассказал RT президент Национального туристического союза Роман Скорый.

«К сожалению, износ кораблей настолько высокий, их не хватает просто физически. К нам бы поехало огромное количество иностранных и российских туристов, но невозможно их разместить. Тот флот, который используется как туристический, способен брать не больше 150 человек на борт», — констатировал Скорый.

При этом эксперт утверждает, что потенциал российской арктической зоны как туристического направления очень велик. Чтобы развивать его, необходимо прежде всего создать качественную инфраструктуру, считает эксперт.

В мае 2014 года президент Владимир Путин подписал указ, определяющий сухопутные территории Арктической зоны России. Согласно документу, такими территориями признаются Мурманская область, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Республика Коми, городской округ Норильска, ряд территорий Архангельской области, включая муниципальное образование «город Архангельск», земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане, некоторые районы Якутии.

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