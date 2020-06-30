В отношениях Кишинёв – Тирасполь прогресса не предвидится

«В Кишинёве уделяют всё меньше внимания решению приднестровской проблемы»

Президент Молдовы Игорь Додон анонсировал встречу с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским, которая запланирована на конец июля – начало августа. В ходе встречи Игорь Додон намерен обсудить ряд проблем, в частности установленные дополнительные КПП во время карантина. А чтобы лучше понимать ситуацию, на текущей неделе президент РМ посетит ряд левобережных населённых пунктов, которые подчиняются Кишинёву.

Напомним, что за последние три года Додон и Красносельский провели шесть официальных встреч и одну неофициальную – экскурсию с семьями по достопримечательностям города Бендеры в ноябре прошлого года.

Однако в целом отношения между Кишинёвом и Тирасполем остаются напряжёнными, а молдавская сторона при каждом удобном случае создаёт всё новые проблемы жителям Левобережья Днестра.

По мнению бывшего главы Минобороны Молдовы Валерия Плешки, переговорный процесс между Кишинёвом и Тирасполем за последние десять лет не сдвинулся с места. И в этом виновата молдавская власть, считает Плешка.

«Главная причина в застое отношений в том, что центральные власти всё меньше и меньше уделяют внимания урегулированию ситуации на Днестре. На обоих берегах народ живёт всё хуже и хуже. Реформы только декларируются, а политики во власти не профессиональны, не уделяют достаточно внимания экономике, социальной жизни и внутреннему правопорядку»,

– уверен экс-министр.

Однако он не думает, что существующие в настоящее время отношения могут измениться в худшую сторону, поскольку все изменения в отношениях могут возникнуть «только под влиянием Москвы, Брюсселя и Вашингтона».

«Позиция Москвы понятна, изменений не ожидается. А у Вашингтона и Брюсселя своих проблем достаточно, им не до нас. Следовательно, всё будет оставаться в таком же положении ещё бесконечно долго»,

– считает Валерий Плешка.

Не изменится ничего в отношениях между Тирасполем и Кишинёвом и в том случае, если вдруг нынешнее правительство сменится на оппозиционное.

«Правые снова приведут аргументы и будут держаться за свои принципы. Что-то в регионе может реально измениться только с тем правительством, которое выступает за государственность и компромисс. Правые за 30 лет доказали, что они на это не способны. Они смотрят на ситуацию глазами Бухареста и в целом Запада. А надо смотреть глазами Кишинёва и Тирасполя»,

– прокомментировал отношения между Молдовой и Приднестровьем экс-вице-премьер Молдовы доктор исторических наук Виктор Степанюк.

По его словам, у «проевропейской» оппозиции нет ни одного лидера, который бы думал в первую очередь о безопасности в регионе, а не о политике. Поэтому своими необдуманными заявлениями они смогут лишь усугубить обстановку, считает Степанюк.

Не видит никаких предпосылок для улучшения отношений между Молдовой и ПМР и экс-глава МИД ПМР политолог Валерий Лицкай.

«Условий для улучшения отношений пока не вижу. У правительства Молдовы нет денег и свободы манёвра. К тому же надо учитывать предстоящие президентские и, может быть, досрочные парламентские выборы. Я надеюсь, что всё останется, как есть. Вот за последнее время трижды поменялся ответственный за Приднестровье, а ситуация прежняя»,

– отметил Лицкай.

Что касается пребывания в регионе миротворцев, против которых постоянно выступает молдавская оппозиция, то вопрос этот решается не в Молдове, а «в других, очень высоких инстанциях».

«Им сейчас не до нас. Всюду положение очень сложное. А моё пожелание политикам: не делайте хуже», – призвал экс-министр ПМР.