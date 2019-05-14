Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Время платить по счетам: какие задачи Евросоюз ставит перед Владимиром Зеленским
Китай в ответ на угрозы Америки "щелкнул ей по носу" торговыми пошлина...
Еврокомиссия согласилась выслушать аргументы в защиту "Северного потока - 2...
Новобранцы заставили ВМС Канады разрешить пользоваться интернетом на боевых кора...
Главная / В мире

В отношении пары из России, попытавшейся бежать на Украину, начата проверка

14 мая 2019, 05:09  •  226 • В мире
Двое граждан России попросили политического убежища на Украине, когда их поймали на границе. Начата проверка по представленной ими информации.
На Украине пограничники задержали двух граждан России, которые после задержания заявили, что просят политического убежища на Украине.
По информации Госпогранслужбы Украины, пара пыталась перечесть границу в неположенном месте - вне пунктов пропуска.
Мужчина рассказал представителям погранслужбы, что 10 лет занимался бизнесом по продаже автомобилей. По его словам, с него постоянно требовал взятки начальник одного из РУВД Москвы. В 2010 году он был вынужден отказаться от прибыльного дела из-за постоянных угроз и создания искусственных преград от представителей власти.
Далее мужчина рассказал, что ведёт свой блог, в котором выражает недовольство властью, присоединением Крыма и политикой России. В Сети он также рекламировал других оппозиционных блогеров. И теперь якобы ему начали поступать угрозы с требованием удалить такого рода посты.
В отношении пары продолжается проверка.
Напомним, что зачастую политическое убежище на Украине просят те, против кого возбуждено уголовное дело в России. Так, ранее двое полицейских попросили убежище на Украине, так как в отношении них на территории РФ якобы было сфабриковано Следственным комитетом заказное уголовное дело.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



226
Источник
Похожие новости
14 мая 2019, 05:09
В отношении пары из России, попытавшейся бежать на Украину, начата проверка
14 мая 2019, 05:09
Советник Зеленского осадил Климкина, угрожающего Европе выходом из Минских соглашений
14 мая 2019, 01:54
Бернар-Анри Леви в поисках Европы
14 мая 2019, 01:54
Спецагенты ЦРУ тайно прилетели в Киев - соцсети
13 мая 2019, 19:24
Иран – США: Контуры грядущей войны
13 мая 2019, 22:39
Polskie Radio: у стран «Восточного партнёрства» нет перспектив на членство в ЕС
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 мая 2019, 19:09
В Раду внесли новое постановление с датой инаугурации Зеленского
09 мая 2019, 21:09
Западные СМИ о Дне Победы: Путин показал, что Россия — сверхдержава
08 мая 2019, 02:54
Блогер на примере Крымского моста доказал, что Путин "управляет природными законами Вселенной"
10 мая 2019, 14:54
Анна Герман: У украинцев пропал страх перед властью Порошенко. «Бессмертный полк» собрал миллион жителей страны
12 мая 2019, 10:54
"Правы, ох, как правы": Неудобную правду о Крыме от Поклонской поддержали в соцсетях
09 мая 2019, 04:54
Канцлеру Австрии накануне Дня Победы пришлось оправдываться перед Россией
12 мая 2019, 01:09
"Не дай Бог упадёт самолёт с Владимиром Владимировичем": Ходорковский оскорбил Яровую и "сел в лужу"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.