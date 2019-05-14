В отношении пары из России, попытавшейся бежать на Украину, начата проверка

На Украине пограничники задержали двух граждан России, которые после задержания заявили, что просят политического убежища на Украине.

По информации Госпогранслужбы Украины, пара пыталась перечесть границу в неположенном месте - вне пунктов пропуска.

Мужчина рассказал представителям погранслужбы, что 10 лет занимался бизнесом по продаже автомобилей. По его словам, с него постоянно требовал взятки начальник одного из РУВД Москвы. В 2010 году он был вынужден отказаться от прибыльного дела из-за постоянных угроз и создания искусственных преград от представителей власти.

Далее мужчина рассказал, что ведёт свой блог, в котором выражает недовольство властью, присоединением Крыма и политикой России. В Сети он также рекламировал других оппозиционных блогеров. И теперь якобы ему начали поступать угрозы с требованием удалить такого рода посты.

В отношении пары продолжается проверка.

Напомним, что зачастую политическое убежище на Украине просят те, против кого возбуждено уголовное дело в России. Так, ранее двое полицейских попросили убежище на Украине, так как в отношении них на территории РФ якобы было сфабриковано Следственным комитетом заказное уголовное дело.