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В отношении главы МВД Украины Арсена Авакова возбудили уголовное дело по подозрению в банковских махинациях

16 декабря 2020, 15:35  •  201 • Украина
Аваков идёт по делу «прицепом», а главная обвиняемая – сбежавшая в Лондон бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева, которую называли «кошельком Петра Порошенко». Тем не менее, министру светит приличный срок – до 10 лет отсидки, – сообщили в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). Вопрос лишь в том, доведут ли это дело до суда. На Украине последние 7 лет похожие дела рассыпаются ещё на этапе следствия, а коррупционеры отделываются (в худшем для них случае) недолгим домашним арестом.
А в этой истории вообще всё непросто. Не успел глава НАБУ Артём Сытник обвинить Авакова в финансовых махинациях, как ему указали на его место – сегодня как раз истекает трёхмесячный срок, который Конституционный суд отмерил на урегулирование ситуации вокруг НАБУ и его директора. Напомним, что Сытника официально признали коррупционером, а депутаты Рады инициировали его увольнение. Но Сытник, как ни в чём не бывало, продолжает руководить НАБУ. Да ещё и пытается отдать под суд неприкосновенное божество – самого Авакова!
Сегодня в двусмысленную ситуацию с Сытником вмешался министр юстиции Украины Денис Малюська. Мол, сегодня теряют силу «отдельные положения закона о НАБУ», «признанные неконституционным решением Конституционного суда (sic!)» Вместе с тем, статус Сытника как директора бюро не меняется, равно, как не меняется и статус бюро. Снять Сытника нет возможности, – разъясняет Малюська – «в результате решения КСУ сейчас не существует процедуры назначения главы НАБУ». Тупик! Так что Сытник вполне может инициировать уголовное преследование главы МВД – на законном основании. Беда лишь в том, что «скрутить» Авакова в одиночку бюро не сможет, невзирая на всю его западную высокопоставленную группу поддержки.
Впрочем, как разъясняет Сытник, лиха беда начало – если уголовное производство начнёт раскручиваться, министра вполне могут отдать под суд. Если, конечно, на то найдётся политическая воля. Решить этот щекотливый вопрос придётся Зеленскому, который терпеть не может решать такие вопросы – и никогда их не решает. Вот и замкнутый круг. И тут уж всё будет так, как решат на Западе. Авакова там признают серьёзным фактором нестабильности власти, а значит, мавр сделал своё дело, и его можно списать за ненадобностью.

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