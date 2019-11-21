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В отношении бывшего главы СБУ возбуждено уголовное дело

21 ноября 2019, 19:24  •  43 • Украина
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы Службы безопасности Украины Василия Грицака по требованию суда.
 
© Николай Лазаренко РИА Новости
 

«Суд обязал открыть производство по определённым фактам», — цитирует «Громадьске» пресс-секретаря НАБУ Светлану Олефиру.

Также она отметила, что соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Квалификация дела не разглашается.

11 ноября украинский Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро возбудить дело в отношении Василия Грицака.

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