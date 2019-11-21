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В отношении бывшего главы СБУ возбуждено уголовное дело
21 ноября 2019, 19:24 • 43 • Украина
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы Службы безопасности Украины Василия Грицака по требованию суда.
© Николай Лазаренко РИА Новости
«Суд обязал открыть производство по определённым фактам», — цитирует «Громадьске» пресс-секретаря НАБУ Светлану Олефиру.
Также она отметила, что соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Квалификация дела не разглашается.
11 ноября украинский Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро возбудить дело в отношении Василия Грицака.
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