В отместку Соросу: Facebook пытаются убедить в опасности влияния миллиардера

Президент организации CitizenGO Игнасио Арсуага обратил внимание участников кампаний структуры на неоправданное давление. С одной стороны, есть прекрасная новость, пишет Арсуага - "масштаб онлайн-деятельности CitizenGO продолжает расти - день за днём, неделю за неделей, месяц за месяцем". А плохая новость состоит в следующем:

"Могущественные враги заметили это и теперь пытаются заставить нас с вами замолчать в социальных сетях, в частности, в Facebook, - говорит Игнасио Арсуага. - Видите ли, когда глобалистские антисемейные лоббисты, такие как Джордж Сорос, Хьюман Райтс Уотч или Международная федерация планирования семьи проигрывают в общественно-политических сражениях, они изо всех сил стараются заставить замолчать всех, кто противится их замыслам".

В условиях давления глава организации просит подписать петицию с обращением к основателю Facebook Марку Цукербергу, призывающую его противостоять попыткам глобалистов заставить его цензурировать выступления, подобные тем, что публикует CitizenGO.

Поставить подпись под петицией можно по ссылке.