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В отместку Соросу: Facebook пытаются убедить в опасности влияния миллиардера
06 августа 2020, 18:00 • 38 • Политика
CitizenGO собирают подписи под петицией "Facebook должен быть свободен от цензуры!" В сообщении подчёркивается, что сегодня влияние на потоки информации оказывают миллиардеры, в том числе корпорации Джорджа Сороса.
Президент организации CitizenGO Игнасио Арсуага обратил внимание участников кампаний структуры на неоправданное давление. С одной стороны, есть прекрасная новость, пишет Арсуага - "масштаб онлайн-деятельности CitizenGO продолжает расти - день за днём, неделю за неделей, месяц за месяцем". А плохая новость состоит в следующем:
"Могущественные враги заметили это и теперь пытаются заставить нас с вами замолчать в социальных сетях, в частности, в Facebook, - говорит Игнасио Арсуага. - Видите ли, когда глобалистские антисемейные лоббисты, такие как Джордж Сорос, Хьюман Райтс Уотч или Международная федерация планирования семьи проигрывают в общественно-политических сражениях, они изо всех сил стараются заставить замолчать всех, кто противится их замыслам".
В условиях давления глава организации просит подписать петицию с обращением к основателю Facebook Марку Цукербергу, призывающую его противостоять попыткам глобалистов заставить его цензурировать выступления, подобные тем, что публикует CitizenGO.
Поставить подпись под петицией можно по ссылке.
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