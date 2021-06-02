В отмене рейсов между Россией и Германией обнаружен "очень неприятный знак"

Рейсы из России в Германию отменяются второй день подряд. Политолог Александр Сосновский прокомментировал это явление.

Второй день подряд отменяются рейсы из России в Германию. Сегодня, 2 июня, Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно. В компании заверили, что это разовый инцидент.

"Германия не комментирует отмену нескольких рейсов Берлин - Москва. И это молчание - очень неприятный знак", - отмечает журналист и политолог Александр Сосновский.

Это уже второй подряд случай отмены рейсов. Вчера, 1 июня, власти Германии не дали авиакомпании S7 разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов.

Компания была вынуждена отменить рейсы S7 3575 по маршруту Москва - Берлин и S7 3576 [по маршруту] Берлин - Москва в связи с отсутствием разрешения со стороны властей Германии.

Средства пассажирам авиакомпания обещала вернуть в полном объёме.