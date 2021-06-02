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В отмене рейсов между Россией и Германией обнаружен "очень неприятный знак"

02 июня 2021, 10:30  •  249 • Политика
Рейсы из России в Германию отменяются второй день подряд. Политолог Александр Сосновский прокомментировал это явление.
Второй день подряд отменяются рейсы из России в Германию. Сегодня, 2 июня, Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно. В компании заверили, что это разовый инцидент.
"Германия не комментирует отмену нескольких рейсов Берлин - Москва. И это молчание - очень неприятный знак", - отмечает журналист и политолог Александр Сосновский.
Это уже второй подряд случай отмены рейсов. Вчера, 1 июня, власти Германии не дали авиакомпании S7 разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов.
Компания была вынуждена отменить рейсы S7 3575 по маршруту Москва - Берлин и S7 3576 [по маршруту] Берлин - Москва в связи с отсутствием разрешения со стороны властей Германии.
Средства пассажирам авиакомпания обещала вернуть в полном объёме.

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