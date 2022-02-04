В Вашингтоне настойчиво уверяют международное сообщество, что вскоре должна начаться российско-украинская война. Якобы первые активные боевые действия начнутся на Донбассе.В последнее время президент Украины Владимир Зеленский и его окружение опровергали эти сообщения, утверждая, что никакой угрозы нет, чем вызвали неудовольствие США, однако, после визитов в Киев премьеров Польши и Великобритании их риторика резко поменялась. Теперь они уверены, что русские обязательно нападут на «незалэжную».ВСУ начали вести активную подготовку к этой мифической войне. На Донбасс перебрасываются ударные подразделения, бронетехника и РСЗО.Между тем украинские солдаты, несущие службу в зоне проведения Операции Объединенных сил почему-то не верят в «нападение» России. Такой вывод сделала корреспондент американского телеканала CNN Кларисса Уорд, которая лично побывала на позициях ВСУ и разговаривала с военнослужащими.Американка почему-то не заметила никакой тяжелой украинской техники. Кларисса рассказала, что на опорном пункте, который она посетила, находилось лишь шесть солдат в засыпанном снегом окопе. Они пояснили, что днем обстрелов нет, но вечером они якобы обязательно начнутся.Американская журналистка с удивлением отметила, что на позициях ВСУ не проводится усиленная подготовка к «страшному российскому вторжению», а украинские солдаты относятся к этому вопросу совершенно безответственно. Еще больше Клариссу Уорд удивило поведение гражданского населения.«Когда говоришь с местными, кажется, никого здесь ни капельки не волнует перспектива неминуемого вторжения», — поделилась своими впечатлениями корреспондент CNN.