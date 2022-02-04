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В отличие от США и Киева, украинские солдаты в зоне ООС не верят в «нападение» России – американские СМИ
04 февраля 2022, 06:45 • 110 • Украина
В Вашингтоне настойчиво уверяют международное сообщество, что вскоре должна начаться российско-украинская война. Якобы первые активные боевые действия начнутся на Донбассе.
В последнее время президент Украины Владимир Зеленский и его окружение опровергали эти сообщения, утверждая, что никакой угрозы нет, чем вызвали неудовольствие США, однако, после визитов в Киев премьеров Польши и Великобритании их риторика резко поменялась. Теперь они уверены, что русские обязательно нападут на «незалэжную».
ВСУ начали вести активную подготовку к этой мифической войне. На Донбасс перебрасываются ударные подразделения, бронетехника и РСЗО.
Между тем украинские солдаты, несущие службу в зоне проведения Операции Объединенных сил почему-то не верят в «нападение» России. Такой вывод сделала корреспондент американского телеканала CNN Кларисса Уорд, которая лично побывала на позициях ВСУ и разговаривала с военнослужащими.
Американка почему-то не заметила никакой тяжелой украинской техники. Кларисса рассказала, что на опорном пункте, который она посетила, находилось лишь шесть солдат в засыпанном снегом окопе. Они пояснили, что днем обстрелов нет, но вечером они якобы обязательно начнутся.
Американская журналистка с удивлением отметила, что на позициях ВСУ не проводится усиленная подготовка к «страшному российскому вторжению», а украинские солдаты относятся к этому вопросу совершенно безответственно. Еще больше Клариссу Уорд удивило поведение гражданского населения.
«Когда говоришь с местными, кажется, никого здесь ни капельки не волнует перспектива неминуемого вторжения», — поделилась своими впечатлениями корреспондент CNN.
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