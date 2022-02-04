Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пришло время разменять донбасский козырь: Россия и НАТО в шаге от исторического ...
Киев может решиться на отчаянный шаг: Политолог указал на удар, от которого нево...
Убрать войска из Крыма? США получили тонкий намёк на своё исчезновение с карты м...
В Пентагоне отменят отпуска. Россия нащупала способ сделать США шёлковыми
Главная / Украина

В отличие от США и Киева, украинские солдаты в зоне ООС не верят в «нападение» России – американские СМИ

04 февраля 2022, 06:45  •  110 • Украина

В Вашингтоне настойчиво уверяют международное сообщество, что вскоре должна начаться российско-украинская война. Якобы первые активные боевые действия начнутся на Донбассе.

В последнее время президент Украины Владимир Зеленский и его окружение опровергали эти сообщения, утверждая, что никакой угрозы нет, чем вызвали неудовольствие США, однако, после визитов в Киев премьеров Польши и Великобритании их риторика резко поменялась. Теперь они уверены, что русские обязательно нападут на «незалэжную».

ВСУ начали вести активную подготовку к этой мифической войне. На Донбасс перебрасываются ударные подразделения, бронетехника и РСЗО.

Между тем украинские солдаты, несущие службу в зоне проведения Операции Объединенных сил почему-то не верят в «нападение» России. Такой вывод сделала корреспондент американского телеканала CNN Кларисса Уорд, которая лично побывала на позициях ВСУ и разговаривала с военнослужащими.

Американка почему-то не заметила никакой тяжелой украинской техники. Кларисса рассказала, что на опорном пункте, который она посетила, находилось лишь шесть солдат в засыпанном снегом окопе. Они пояснили, что днем обстрелов нет, но вечером они якобы обязательно начнутся.

Американская журналистка с удивлением отметила, что на позициях ВСУ не проводится усиленная подготовка к «страшному российскому вторжению», а украинские солдаты относятся к этому вопросу совершенно безответственно. Еще больше Клариссу Уорд удивило поведение гражданского населения.

«Когда говоришь с местными, кажется, никого здесь ни капельки не волнует перспектива неминуемого вторжения», — поделилась своими впечатлениями корреспондент CNN.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


110
Источник
Похожие новости
02 февраля 2022, 05:45
Партизаны движения «Вольный город Одесса» сожгли в Киеве авто лидера неонацистской группировки
02 февраля 2022, 22:40
Националисты начали провокации с целью развязать войну на Донбассе
03 февраля 2022, 00:25
Пределов колониального унижения Украины не существует
03 февраля 2022, 15:35
Вся российская военная техника, стянутая на учения «Союзная решимость», останется в Белоруссии
03 февраля 2022, 17:55
«Сабантуйчик на троих»: Британия, Польша и Украина создают военный союз
02 февраля 2022, 22:40
Кому война, кому - бизнес
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 февраля 2022, 00:55
"Что значит не хочу?" Русские придумывают анекдоты в ответ на угрозы США
04 февраля 2022, 02:40
От уничтоженного американцами "Чёрного ястреба" остались только лопасти и в...
04 февраля 2022, 00:55
США пренебрегли жизнями 13 человек. Русские потребовали ответа
04 февраля 2022, 02:40
Китайский полицейский пережил четыре нелёгкие минуты: Такие испытания под силу не каж...
04 февраля 2022, 02:40
Вам не видно: Лавров вновь пошутил про маску
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 февраля 2022, 08:00
Убрать войска из Крыма? США получили тонкий намёк на своё исчезновение с карты мира
30 января 2022, 13:00
Кто возглавит постмайданную Украину?
30 января 2022, 08:55
Пять требований русских к Казахстану. Пора подчиниться
30 января 2022, 03:05
Как готовили покушение на Владимира Путина
01 февраля 2022, 15:45
"Это будет поражение России": Кедми озвучил самый пессимистичный сценарий
29 января 2022, 02:35
Европа подыскала запасного поставщика газа: СМИ раскрыли, кто заменит Россию
30 января 2022, 01:20
По базе США в Сирии нанесли ракетные удары: Военкор заявил о раненых
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.