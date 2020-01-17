«В особо крупном размере»: главу МВД Коми задержали по подозрению в получении взятки

По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан министр внутренних дел по Республике Коми. Региональное управление Следственного комитета выясняет обстоятельства преступления. Вопрос об избрании меры пресечения будет решаться в пятницу, 17 января, Сыктывкарским городским судом. Согласно данным на сайте МВД по Республике Коми, ведомство возглавляет генерал-майор полиции Виктор Половников.

В четверг, 16 января, стало известно о задержании министра внутренних дел по республике Коми. Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону, в отношении главы ведомства возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу при оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств совершённого преступления, получение и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении ведомства.

Санкция по этой статье подразумевает штраф в размере 3—5 млн рублей или от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 15 лет либо лишение свободы на срок 8—15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

Как следует из данных на сайте МВД по Республике Коми, ведомство возглавляет генерал-майор полиции Виктор Половников. На этот пост он был назначен в мае 2015 года. При этом свою службу в органах внутренних дел Половников начал в 1984-м с должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска Курганского облисполкома. В 1990-е годы получил пост заместителя начальника управления уголовного розыска Управления внутренних дел Курганской области — начальника отдела по организации и раскрытию тяжких преступлений, а после — начальника 1-го отдела. При этом в 1998 году окончил Академию управления МВД России.

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С 2001 года и на протяжении семи лет Виктор Половников возглавлял Управление внутренних дел по городу Курган, после чего получил назначение на должность замначальника УВД Курганской области по экономической безопасности. С ноября 2011 года занимал пост заместителя начальника Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу — начальника полиции.

Как сообщает ТАСС, в пресс-службе МВД по республике Коми отказались комментировать задержание главы ведомства, в том числе относительно начала внутренней проверки.

По данным Telegram-канала 112, Половников получил около 25 млн рублей за «непривлечение к уголовной ответственности». При этом большая часть денег была переведена ему через фирмы-однодневки.

Между тем вопрос об избрании меры пресечения будет решаться в пятницу, 17 января, Сыктывкарским городским судом.

«Меру пресечения сегодня избирать не будут. Ждём (материалы дела. — RT) завтра», — заявил помощник председателя суда Игорь Ноговицин.

Задержание руководителей ОМВД Дорогомилово

Ранее, 17 октября 2019 года в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции Дмитрий Смирнов, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска Сергей Устинов. Отмечалось, что это только первая часть, а общая сумма взятки должна была составить 12 млн рублей. Им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»).

«В случае подтверждения вины задержанные сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут установленное законом наказание, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — указывали в МВД.

Наряду с этим сотрудники Федеральной службы безопасности провели обыски в управлении внутренних дел по Западному административному округу Москвы, в который входит район Дорогомилово.

Потерпевшим оказался адвокат Сергей Зуев. По его словам, у него вымогали деньги за прекращение в отношении него проверки со стороны Следственного комитета.

Между тем сторона защиты указала на то, что пострадавший ранее был судим за мошенничество и превышение полномочий.

«Потерпевший по делу Смирнова является интересной личностью. Зуев служил в полиции, был осуждён за превышение полномочий и мошенничество. Он склонен искажать факты для своих целей, не исключаю, что он вводит в заблуждение и СК. Его показания непоследовательны. Если их читать внимательно, то неясно, за что же именно вымогали у него деньги. Он сам выступил инициатором встречи со Смирновым и Устиновым, с первого момента встречи вёл аудиозапись», — отмечал адвокат Смирнова Сергей Булаев в Пресненском суде.