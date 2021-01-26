«В основном ситуация стабильно позитивная»: в России выявили 18 241 новый случай COVID-19

Суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции в России составил 18 241. При этом в стране с начала пандемии провели уже более 100 млн тестов на коронавирус. Как отметил один из экспертов, наблюдается угасание скорости распространения COVID-19, и сейчас ситуацию можно охарактеризовать как стабильно позитивную.

За минувшие сутки в России выявили 18 241 новый случай заболевания COVID-19, из них 2317 — в Москве, 1510 — в Санкт-Петербурге, 1129 — в Московской области. В предшествовавшие этому два дня показатель составил 19 290 и 21 127. Общее число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в стране с начала пандемии достигло 3 756 931.

За всё время выздоровел 3 174 561 пациент (23 798 — за минувшие сутки). От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний скончались 70 482 человека (564 — за день).

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что с начала пандемии в России проведено более 100 млн лабораторных исследований на выявление COVID-19. Под медицинским наблюдением в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию остаются свыше 648 тыс. человек.

По словам эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, Россия преодолела плато по заболеваемости COVID-19. Так, в 68 субъектах РФ наблюдается угасание скорости распространения коронавируса. Он также охарактеризовал ситуацию с коронавирусной инфекцией как «стабильно позитивную».

«Ожидается, что до середины весны показатель заболеваемости COVID-19, а также число летальных исходов снизится, показатели могут сократиться вдвое. Однако далее возможен снова всплеск заболеваемости в связи с естественным весенним пиком», — цитирует его РИА Новости.

В России в ближайшее время будет выпущено противовирусное средство «Иммофон», способное бороться в том числе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил один из участников разработки боевых отравляющих веществ из так называемой группы «Новичков» Леонид Ринк. Отмечается, что лекарство создано на основе препарата «Диуцифон», синтезированного в СССР в 1967 году и предназначенного для лечения проказы.

«Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм, который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19», — цитирует специалиста РИА Новости.

По его словам, к настоящему времени «Иммофон» протестировали примерно на 700 пожилых пациентах-добровольцах, у которых не зафиксировали ни тяжёлой стадии, ни смертей после заболевания коронавирусом.

Кроме того, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью CNBC заявил, что ожидает регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» в Мексике, Парагвае и Пакистане. По его словам, решения будут основаны на промежуточных результатах третьей фазы клинических испытаний.

«Наша вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в 14 странах, в течение ближайших двух недель мы ожидаем регистрации более чем в 25 странах», — сказал Дмитриев в ходе онлайн-сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

На прошлой неделе Венгрия и ОАЭ зарегистрировали российский препарат. При этом Венгрия стала первым государством ЕС, которое это сделало.

Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 «Спутник V». Её разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи. Эффективность препарата после 21 дня с момента получения добровольцами первого компонента вакцины составила 91,4%. Каких-либо существенных побочных эффектов у добровольцев, участвующих в исследовании, выявлено не было. При этом против тяжёлых случаев течения заболевания коронавирусом эффективность препарата составила 100%.

РИА Новости

© Илья Питалев

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, по всему миру с начала пандемии выявлено почти 99,7 млн случаев COVID-19. Количество летальных исходов составило более 2,1 млн. Лидируют по обоим показателям США — 25,2 млн случаев и 420 тыс. умерших.

«Несмотря на прогресс, которого мы добились в борьбе с COVID-19, остаётся большое количество факторов, указывающих на то, что справиться с эпидемией будет не так просто», — сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

В свою очередь, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что из-за пандемии COVID-19 мир находится «в худшем экономическом кризисе за последние сто лет». По его словам, мировое сообщество должно объединиться, чтобы перейти от состояния «хрупкости к устойчивости».

«Правительства, международные организации, частный сектор и гражданское общество, города должны работать вместе», — подчеркнул Гутерреш.