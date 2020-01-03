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В осколках ACUM и ДПМ намекнули на возможное объединение в новом году

03 января 2020, 14:39  •  76 • Украина
А Додон назвал 2020-й годом восстановления страны
В новогоднюю ночь во всём мире люди поздравляли друг друга и желали всего самого наилучшего. По традиции звучали и поздравления политиков, которые не скупились на пожелания и обещания. Молдавские политики не стали исключением.
Президент Молдовы Игорь Додон назвал уходящий год сложным и богатым на события, но главное, по его словам, это был год «освобождения страны», следующий же – 2020-й – станет годом «восстановления страны».
«Восстановление страны – это наш национальный проект на следующий период; проект, который принесёт пользу каждому гражданину, независимо от его политических взглядов. Восстановление означает, что у нас в числе приоритетов будет ремонт дорог, инвестиции в инфраструктуру районов страны, открытие новых рабочих мест, поддержка пенсионеров и повышение заработной платы, качественное образование и современная медицина»,
– не скупился на обещания в новогоднюю ночь президент. Он напомнил, что наступивший год – это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в связи с чем «по всей стране пройдут масштабные мероприятия».
Премьер-министр Ион Кику поздравил граждан Молдовы через социальные сети, пообещав, что в 2020 году экономическая ситуация в стране улучшится, ведь в новый год правительство вошло без задолженностей по заработным платам, а это уже достижение.
Спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный также пообещала, что новый год принесёт с собой положительные изменения: инфраструктура будет модернизирована, качество образования в городах и в сёлах обязательно вырастет, врачей станет больше, в больницах появится новое оборудование, ну и экономика, конечно же, будет расти. И не просто расти – Молдова станет преуспевающей и процветающей страной.
Лидер партии «Действие и солидарность» (ранее – часть блока ACUM) Майя Санду поздравила граждан Молдовы и призвала их мобилизоваться «на строительство свободного и процветающего общества».
А второй лидер распавшегося блока ACUM, глава партии Платформа «Достоинство и правда» пообещал из тёплой Италии, что в 2020 году снесёт «последние редуты автократии, официальной фальши и лжи руководителей, лишённых эмпатии и уважения к народу».
Не остался в стороне от поздравлений и посол США в Кишинёве Дерек Хоган, который пообещал, что в 2020 году Соединённые Штаты «продолжат укреплять партнёрство с Молдовой» и перечислил всё, что США сделали для молдаван в уходящем году.
Депутаты молдавского парламента попробовали сделать прогнозы на 2020 год.
«В 2020 году ПСРМ останется в правительстве. Я понимаю, что оппозиция будет много кричать. Мы бы хотели, чтобы это была конструктивная критика, у которой есть связь с реальностью»,
– сказал журналистам Григоре Новак из парламентской фракции ПСРМ.
Не все согласны с таким прогнозом – Моника Бабук из ДПМ, конечно, допускает, что может произойти всё, что угодно, однако действующее правительство, по её прогнозам, должно уйти после президентских выборов.
А член парламентской фракции партии «Действие и солидарность» Сергей Литвиненко прогнозирует на 2020 год не только президентские, но и парламентские выборы, во время которых его партия приложит все усилия, чтобы «свергнуть социалистов», причём не исключено, что сделают они это в союзе с демократами.
Не так давно покинувший блок ACUM депутат Юрие Реницэ предсказал, что в 2020 году может возникнуть союз между демократами и двумя партиями, входившими в блок ACUM.
Однако сами демократы пока не спешат говорить о возможном союзе с «проевропейцами» из ACUM.
«Сейчас преждевременно говорить о возможных альянсах. В течение пяти месяцев, пока блок ACUM был в правительстве, мы выступали за общение и возвращение за стол переговоров для формирования коалиции. Я не увидел особого интереса с их стороны. Поэтому, если этот интерес в течение следующих нескольких месяцев станет более очевидным, мы, конечно, согласимся обсудить это»,
– отметил демократ Николае Чубук.
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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