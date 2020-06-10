В Оренбургской области не могут найти главу муниципалитета

Проблемы с управлением Домбаровским районом Оренбургской области, возникшие на минувшей неделе, лишний раз подтвердили явную неспособность губернатора области Дениса Паслера выстроить эффективную систему управления в регионе. Складывается впечатление, что расставив своих людей на ключевые «бюджетоемкие» места, Паслер пустил остальные дела в области на самотек. Такой способ управления уже приводит к уголовным делам в отношении должностных лиц в администрации областного центра, скандалам с изъятием детей в районах, падению рейтингов самого губернатора и разбору ситуации в регионе на федеральном уровне.

Сюжет: Коррупция

Скандал с изъятием детей в Домбаровском районе Оренбургской области привел к тому, что в этом муниципалитете возник вакуум власти. Вместе с главой района Валерием Швиндтом, отправленным в отставку губернатором области Денисом Паслером, свое кресло покинул и его первый заместитель Георгий Майер. «Он (Швиндт) ушел, и я принял решение. Команды нету, смысла нету. А мальчика для битья пусть ищут другого», – заявил Майер. Депутаты районного совета на прошедшем внеочередном заседании не смогли определить исполняющего обязанности главы района, очередное заседание ожидается на следующей неделе.

По нашему мнению, кадровый коллапс в муниципалитете является отражением всей кадровой политики губернатора области Дениса Паслера. Возглавив регион, он перевез из родной Свердловской области нескольких чиновников, расставив их на ключевые «бюджетоемкие» места, фактически оставляя без внимания остальные направления. В частности, вице-губернатором по социальной политике стала Татьяна Савинова, министром природных ресурсов и имущества Александр Самбурский, мэром областного центра земляк Паслера по Североуральску Владимир Ильиных. При этом перестановок в муниципалитетах не произошло.

Также среди назначенцев Паслера выделяются двое – руководитель «Корпорации развития Оренбургской области» Игнат Петухов и директор ГУП «Оренбургремдорстрой» Сергей Шумских. Петухов является самым молодым назначенцев Паслера. Управленец имеет опыт работы в Счетной палате Свердловской области и особой экономической зоне «Алабуга». У местных СМИ эффективность работы Петухова вызывает огромные вопросы. Возглавляя корпорацию, основной задачей которой является развитие промышленности региона, на сегодняшний день он прославился только проведением интернет-эфиров с «молодыми, перспективными» предпринимателями, основной заслугой которых является наличие богатых родителей.

При этом в ближайшее время «Корпорация развития Оренбургской области» может зафиксировать убытки в размере 80 миллионов рублей. Столько КРОО вложило в Мясную компанию «Меркурий», которая близка к банкротству. Сам Петухов пока пытается сделать хорошую мину при плохой игре, заявляя, что «мясная корпорация «Меркурий» с точки зрения именно агротехнологий показывает неплохие результаты. Заявленного привеса в 1,1 килограмм в сутки они достигли, и для нашей области это отличный показатель. Но в части финансов, конечно, всё плачевно. Мы сейчас пытаемся спасти компанию, вернуть имущество, которое раздавалось в аренду, навести порядок с платежами». При этом в возможность выживания «Меркурия» верят немногие, с учетом того, что за последний год в регионе более 10 компаний находятся чуть ли не в предбанкротном состоянии.

Но более интересным персонажем является Сергей Шумских. Этот назначенец Паслера имеет богатый опыт работы в различных Свердловской области. В частности, в 2012 году он возглавил АО «Уральский выставочный центр», занимавшимся строительством выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». Работа Шумских в «УВЦ» постоянно сопровождалась скандалами. Неоднократно под угрозой отмены было проведение «Иннопрома», основной площадкой для которого является «Екатеринбург-Экспо». По заявлению сопредседателя Центрального штаба ОНФ Александра Бречалова, по состоянию на 2015 год из 9,5 миллиарда бюджетных денег, которые были потрачены на достройку центра, 6 миллиардов были израсходованы неэффективно.

Карьера Шумских в «Уральском выставочном центре» закончилась в 2016 году. Менеджер нашел новое место в 2017 году, когда перешел на работу во ФГУП «Спорт-Инжиниринг», компанию, занимавшуюся подготовкой объектов к Чемпионату мира по футболу 2018 года и близкую к экс-министру спорта Виталию Мутко.

Как отмечает издание «Момент истины», непосредственно работой над объектами Шумских занимался мало. «Но на момент, когда он пришел в компанию, основные работы были практически завершены. И фактически управленец занимался лишь перераспределением поступающих денежных средств так как оно было выгодно Виталию Мутко. После того, как все расчеты были завершены, весной 2019 года Шумских оказался не нужен экс-министру спорта. В этот момент его позвал к себе в Оренбург давний знакомый Денис Паслер», - пишет издание. Причиной такого внимания к персоне Шумских некоторые местные источники связывают со знакомством менеджера с Мутко. По их словам, именно с потенциальной поддержкой Мутко Денис Паслер связывал свои перспективы на федеральном уровне. Однако уход федерального министра из правительства в январе нынешнего года поставило крест на перспективах роста оренбургского губернатора, лишило его влиятельного покровителя.

При этом ГУП «Оренбургремдорстрой», который возглавил в прошлом году Шумских, является лидером по бюджетным подрядам региона. В декабре прошлого года он стал победителем в тендере на 14 миллиардов рублей на содержание дорог региона, что составляет почти 15% всего областного бюджета. Распределение такого объема бюджетного финансирования фактически в одни руки вызвало немалые вопросы у местных наблюдателей. Еще большие вопросы могут возникнуть по результатам проверки прокуратурой исполнения национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Оренбургской области. О массовых нарушениях при работе по нацпроектам в регионе ранее заявлял секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев. А на минувшей неделе в департаменте строительства Оренбурга прошли обыски. Процессуальный результат на момент подготовки материала еще не был известен.

В целом кадровую политику Паслера в Оренбургской области наблюдатели оценивают как провальную. «Тут можно провести параллель с Бергом. Паслер абсолютно в точности повторяет его ошибки. Также прячется от проблем, делает ставку на варягов, только вместо «орской» команды Берга, вызывавшей раздражение оренбуржцев, теперь объектом критики становится «свердловская» команда Паслера. Но по количеству скандалов Паслер уже опередил Берга, и это делает его токсичным, заставляет срочно задуматься над сменой своей управленческой тактики и корректировке своего имиджа», – рассказал изданию «Оренбург-Медиа» политолог Дмитрий Фетисов.