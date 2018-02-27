В опасной близости: возможен ли военный конфликт между Ираном и Израилем

Израиль и Иран приближаются к неминуемому военному столкновению. В этом убеждены авторы статьи в издании The National Interest. По данным американских экспертов, вооружённый конфликт между Тель-Авивом и Тегераном может разгореться уже в 2019 году. С похожими утверждениями выступили и некоторые другие западные СМИ. При этом ряд аналитиков уверяют, что две страны уже ведут войну — только чужими руками. RT выяснял, насколько велика вероятность открытого противостояния соперничающих держав.

Взаимная обеспокоенность

Американское издание The National Interest утверждает, что в 2019 году стоит ожидать военного столкновения между Ираном и Израилем.

«Растущая напряжённость между Ираном и Израилем не демонстрирует почти никаких признаков разрядки, и обстановка может накалиться дальше между 2018 и 2019 годами», — пишут авторы материала профессор Раймонд Тантер, бывший сотрудник Совета по национальной безопасности при Рональде Рейгане, и профессор Университета Балтимора Айван Саша Шихан.

Авторы цитируют эксперта неоконсервативного Американского института предпринимательства Даниэль Плетку, которая утверждает, что поскольку «Иран неумолимо возвышается, и для Израиля нет другого выхода из этой ситуации кроме конфликта».

На прошлой неделе западные СМИ разразились десятками алармистских заголовков о возможной войне между Тегераном и Тель-Авивом. Поводом стали действия, развернувшиеся накануне в Сирии. 9 февраля 2018 года израильские СМИ сообщили, что вертолётом Apache израильской армии был сбит иранский беспилотник, запущенный с базы Т4 в провинции Хомс. Затем израильские ВВС нанесли авиаудар по базе. Ответным огнём сирийских ПВО был сбит израильский F-16. 10 февраля израильские ВВС нанесли ещё один авиаудар по объектам на территории Сирии.

На Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась через неделю, представители Израиля и Ирана обменялись предостережениями.

«Не испытывайте терпения Израиля, — заявил 18 февраля 2018 года в Мюнхене премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. — Мы будем действовать, если необходимо, не только против иранских прокси, но и против самого Ирана».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.

globallookpress.com

© Lennart Preiss/dpa

В свою очередь иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф назвал выступление Нетаньяху «цирком» и призвал к диалогу с Ираном, «в то время как мы опасно близки к эскалации конфликта, который скажется на наших детях и внуках».

The National Interest утверждает, что этот конфликт уже разворачивается.

«Прямой конфликт между Израилем и Ираном не только виден на горизонте, но разворачивается прямо сейчас», — отмечают авторы The National Interest.

По их словам, противостояние держав в Сирии «открывает сцену новой более широкой войны».

По мнению колумниста Jerusalem Post Иакова Катца, «война теней» («shadow war») — такой термин он придумал для описания противостояния Израиля и Ирана — переходит в стадию прямого столкновения. Ранее военное противостояние держав было опосредованным. Интересы Ирана продвигали военизированные группировки «Хезболла» и «Хамас», Израиль в свою очередь поддерживал деятельность формирований, выступающих против официального Тегерана, — левацких «Моджахеддинов иранского народа», курдских сепаратистов и сирийских повстанцев, воюющих с правительством Башара Асада.

Израиль расценивает размещение проиранских сил на своей границе в Сирии как угрозу национальной безопасности, считает Катц. Да и само правительство Башара Асада — противник Израиля и союзник Ирана. Тегеран же не признаёт существование еврейского государства и традиционно поддерживает в регионе силы, которые борются с израильтянами.

«Бить не по корпусу»

Осложняют отношения между Тель-Авивом, с одной стороны, и Тегераном и Дамаском, с другой, ещё и то, что границу между Израилем и Сирией стороны проводят по-разному. Для иранцев и сирийцев Голанские высоты — территория Сирии, незаконно оккупированная израильтянами. Израиль считает их неотъемлемой частью еврейского государства.

«Что израильтянам не нравится в Израиле — это Хезболла и легендарные призывы смыть их в Красное море. Если бы Иран пересмотрел свой подход к внешней политике — всё было бы иначе», — отметил в интервью RT доцент РГГУ Сергей Серёгичев

В ответ на закрепление Ирана в Сирииизраильтяне наносят всё больше новых авиаударов по сирийским объектам.

«Конечно, Иран обеспокоен позицией Израиля, но иранцы, если судить по высказываниям официальных лиц, как вариант дальнейшего развития событий войну с Израилем не рассматривают», — отметил в интервью RT старший научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Николай Бобкин.

В то же время, по его словам, последний инцидент, начавшийся с уничтожения иранского беспилотника свидетельствует о накале противостояния.

«Впервые за двадцать лет был сбит израильский истребитель, и налёт восьми самолётов на Сирию был тоже впервые», — отмечает политолог.

По мнению Серёгичева, широкомасштабной войны не будет — такой конфликт не нужен ни одной из сторон и может закончиться плачевно для Ирана. Однако, как отмечает в свою очередь колумнист Guardian Саймон Тисдэл, Иран — более стойкий противник по сравнению с арабскими странами и может оказаться для Израиля крепким орешком. Кроме того, конфликт Тель-Авива и Иерусалима может послужить поводом для американской интервенции в Иран.

«Израилю война не нужна. Какие-то упреждающие удары он будет наносить, бить не по корпусу, и даже не по рукам, но по пальцам», — утверждает Серёгичев.

Между Россией и США

Николай Бобкин также считает ирано-израильскую войну наименее вероятным исходом. Однако, по его словам, негативную роль в обострении ирано-израильских отношений может сыграть американский фактор.

«Сейчас надо учитывать, что у Израиля есть поддержка США. Если администрация Обамы постоянно сдерживала Тель-Авив, то Трамп наоборот — подталкивает», — отмечает эксперт.

Текущая Стратегия национальной безопасности США открыто называет Иран одним из главных противников Соединённых Штатов наряду с Северной Кореей, Китаем и Россией. Сам Дональд Трамп неоднократно обвинял Иран в недружественной политике и угрожал выйти из заключённой при администрации Обамы ядерной сделки с исламской республикой. Против Ирана принимаются новые санкции в связи с ракетной программой страны и поддержкой терроризма.

По словам Бобкина, США взяли курс на вытеснение РФ и Ирана из Сирии и используют в будущем для этого «все возможности, и дипломатические, и военные».

Дональд Трамп

Reuters

Однако не только американская решимость толкает Израиль на жёсткие действия.

«Израиль становится активным игроком в Сирии, Израиль в Сирии будет бороться с Ираном, и Израиль будет подталкивать Соединённые Штаты к тому, чтобы они ещё активнее противодействовали Ирану», — отмечает Бобкин.

Израильские СМИ в свою очередь утверждают, что Россия, которая поддерживает хорошие связи и Израилем, и с Ираном действует как сдерживающая сила в данном конфликте.

Сразу после инцидента с иранскими беспилотником и израильским самолётом состоялся телефонный разговор между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным.

«Хотя Россия позволила Ирану установить военное присутствие в Сирии, она же до сегодняшнего дня не давала ему создать крупные базы на границе с Израилем», — отмечает Jerusalem Post.

«Затишье после звонка Нетаньяху Путину снова показывает, кто настоящий хозяин на Ближнем Востоке», — утверждает Haaretz.

Однако нагнетание противостояния между Тегераном и Тель-Авивом осложняет для Москвы возможность занять позицию «над схваткой», считает Бобкин.

«На мой взгляд, сегодня вопрос выбора между Ираном или Израилем для нас не стоит, но через некоторое время он возникнет, и нам надо будет выбирать, — утверждает эксперт. — Какое решение будет принято, я не знаю, но если посмотреть на ситуацию объективно, у нас на Ближнем Востоке другого союзника такого веса как Иран нет».

Внутренние факторы

По мнению Серёгичева, нельзя сбрасывать со счетов и внутриполитические причины в Израиле и США, благодаря которым распространяются алармистские идеи о грядущей войне с Ираном.

«Возможно, правые таким образом собирают электорат в поддержку Нетаньяху, объясняя, что в столь тяжёлый момент, когда возникла угроза войны с Ираном, когда нужно единство в руководстве, возбуждать уголовное дело против премьер-министра и требовать его отставки — это чуть ли не измена Родине», — отмечает эксперт.

Кроме помощи Нетаньяху, которого полиция рекомендует обвинить в коррупции, по словам Серёгичева, иранскую угрозу могут использовать и для давления на палестинцев, обвинив их в связях с Ираном.

Также, по словам политолога, алармисткие призывы могут эксплуатировать недобросовестные СМИ и экспертные центры на Западе, стремящиеся поднять свою популярность. Кроме того, это выгодно и военному лобби в Соединённых Штатах.

«Раз Америка — союзник Израиля и Израилю грозит такая опасность, то Америке нужно увеличить расходы на армию», — отмечает Серёгичев.

По мнению эксперта, проблема заключается в том, что война может начаться неожиданно.

«Что война Судного дня была неожиданной, что удар Израиля в Шестидневной войне был неожиданным, что Первая мировая война. И здесь то же самое, — утверждает Серёгичев. — Если войну ждут, то с большой вероятностью она не возникнет, её остановят».