В ОП возмущены предательством Ахметова, который наладил связи с Разумковым и «кинул» президента • 96 • Украина

Олигарх Ринат Ахметов научился лоббировать свои интересы без помощи Офиса президента. В критические моменты лоббисты бывшего хозяина Донбасса самостоятельно находят выходы на «слуг народа» и группы влияния в зе-большинстве. Выходит парадокс: Ахметов влияет на монобольшинство эффективнее, чем сам гарант.



«Уже неясно, где кончается Зеленский и начинается Ахметов», - прокомментировал такой расклад депутат президентской фракции, пожелавший сохранить инкогнито.



По сведениям ТГ-канала «Шептун», Ахметов наладил отношения с кандидатом в мэры Киева Ириной Верещук, группой черновицкого контрабандиста Ильи Павлюка и спикером Дмитрием Разумковым. Это его «опорные столбы» в парламенте.



«Голосование в четверг по кандидатуре Юрия Витренко на пост министра энергетики зафиксировало влияние Ахметова на отдельные группы внутри фракции «Слуга Народа», что стало сюрпризом для Офиса Президента. Дело в том, что год назад было заключено понятийное соглашение - Ахметов не лезет в фракцию СН, не скупает депутатов фракции, но у него есть право сказать своё мнение ОП перед принятием важных решений. Как известно, Ахметов выстраивал репутацию человека, который держит слово, но в четверг эта легенда рассыпалась», - сетует ТГ-канал «Резидент», который связывают с офисом президента.



Там с удивлением поняли, что «партнер» Ахметов легко пройдет по головам и трупам, если речь касается его бизнес-интересов. Он не менее легко сдал земляка Януковича, так почему же олигарх должен сделать исключение для Зеленского?



Так, Ахметов в обход ОП влияет на разные группы в «Слуге Народа». Среди его адвокатов - Людмила Буймистер, которую связывают деловые отношения с партнером Ахметова - Сергеем Тарутой, а также экс-мэр Равы-Русской Ирина Верещук, известная тем, что подняла в 2014-м флаг Евросоюза над мэрией своего приграничного городка – в знак протеста против политики Януковича. Также Верещук летала на зонтике над Киевом, баллотируясь в мэры столицы от партии власти. По кейсу Витренко проявилась и связка Ахметов-Разумков: спикер парламента ищет медийные и финансовые ресурсы для самостоятельной политической карьеры. Неудивительно, что глава ВР, который мог просто воздержаться при голосовании за кандидатуру нового министра энергетики, дал команду «мочить Витренко» подконтрольной ему группе нардепов – а это около десятка парламентариев. Видимо, самый богатый человек Украины сделал Разумкову предложение от которого нельзя отказаться.



Напомним, несколькими днями ранее НАБУ опубликовало перехваченный разговор гендиректора ДТЕК Тимченко, в котором тот объяснял, что лояльный министр, который нужен, чтобы «консолидировать людей и потоки» - это «последняя надежда» для успеха их энергетического бизнеса. Именно поэтому у этой финансовой группы Ахметова такое стремление оставить на должности Ольгу Буславец, а вместе с ней и сохранить монополизацию рынка. Монополия же на рынке энергетики – это постоянно повышающиеся тарифы для населения и постоянно растущие доходы компаний олигарха. При этом бесчеловечная тарифная политика сильно бьет по рейтингам Зеленского: ведь он обещал снизить КУ после прихода к власти. Так что богатеет Ахметов, а страдает президент.



Поэтому источники в ОП сообщают о похолодании отношений между самым богатым человеком Украины и канцелярией главы государства, а увольнение Буславец с должности министра энергетики становится делом принципа. Недаром же, сразу после провала голосования по Витренко, в ОП заявили, что его кандидатуру еще раз поставят на голосование после новогодних праздников, в январе.



Сам же бывший топ-менеджер НАК «Нафтогаз» подтвердил, что президент никакую из кандидатур кроме него не рассматривает на место первого вице-премьер-министра по энергетике, и вообще настроен решительно. Игорь Коломойский получит обещанную должность в Кабмине, а Офис президента должен будет решить вопрос с другими фракциями, в том числе – со своей. Напомним, что Ахметов «премировал» парламентариев, заблокировавших прохождение креатуры Коломойского через ВР, суммой в 100 000 долларов. Каждому. По слухам, ему пришлось вложить 25 миллионов в то, чтобы сбить бывшего заместителя Коболева с орбиты.

Олигарх Ринат Ахметов научился лоббировать свои интересы без помощи Офиса президента. В критические моменты лоббисты бывшего хозяина Донбасса самостоятельно находят выходы на «слуг народа» и группы влияния в зе-большинстве. Выходит парадокс: Ахметов влияет на монобольшинство эффективнее, чем сам гарант.«Уже неясно, где кончается Зеленский и начинается Ахметов», - прокомментировал такой расклад депутат президентской фракции, пожелавший сохранить инкогнито.По сведениям ТГ-канала «Шептун», Ахметов наладил отношения с кандидатом в мэры Киева Ириной Верещук, группой черновицкого контрабандиста Ильи Павлюка и спикером Дмитрием Разумковым. Это его «опорные столбы» в парламенте.«Голосование в четверг по кандидатуре Юрия Витренко на пост министра энергетики зафиксировало влияние Ахметова на отдельные группы внутри фракции «Слуга Народа», что стало сюрпризом для Офиса Президента. Дело в том, что год назад было заключено понятийное соглашение - Ахметов не лезет в фракцию СН, не скупает депутатов фракции, но у него есть право сказать своё мнение ОП перед принятием важных решений. Как известно, Ахметов выстраивал репутацию человека, который держит слово, но в четверг эта легенда рассыпалась», - сетует ТГ-канал «Резидент», который связывают с офисом президента.Там с удивлением поняли, что «партнер» Ахметов легко пройдет по головам и трупам, если речь касается его бизнес-интересов. Он не менее легко сдал земляка Януковича, так почему же олигарх должен сделать исключение для Зеленского?Так, Ахметов в обход ОП влияет на разные группы в «Слуге Народа». Среди его адвокатов - Людмила Буймистер, которую связывают деловые отношения с партнером Ахметова - Сергеем Тарутой, а также экс-мэр Равы-Русской Ирина Верещук, известная тем, что подняла в 2014-м флаг Евросоюза над мэрией своего приграничного городка – в знак протеста против политики Януковича. Также Верещук летала на зонтике над Киевом, баллотируясь в мэры столицы от партии власти. По кейсу Витренко проявилась и связка Ахметов-Разумков: спикер парламента ищет медийные и финансовые ресурсы для самостоятельной политической карьеры. Неудивительно, что глава ВР, который мог просто воздержаться при голосовании за кандидатуру нового министра энергетики, дал команду «мочить Витренко» подконтрольной ему группе нардепов – а это около десятка парламентариев. Видимо, самый богатый человек Украины сделал Разумкову предложение от которого нельзя отказаться.Напомним, несколькими днями ранее НАБУ опубликовало перехваченный разговор гендиректора ДТЕК Тимченко, в котором тот объяснял, что лояльный министр, который нужен, чтобы «консолидировать людей и потоки» - это «последняя надежда» для успеха их энергетического бизнеса. Именно поэтому у этой финансовой группы Ахметова такое стремление оставить на должности Ольгу Буславец, а вместе с ней и сохранить монополизацию рынка. Монополия же на рынке энергетики – это постоянно повышающиеся тарифы для населения и постоянно растущие доходы компаний олигарха. При этом бесчеловечная тарифная политика сильно бьет по рейтингам Зеленского: ведь он обещал снизить КУ после прихода к власти. Так что богатеет Ахметов, а страдает президент.Поэтому источники в ОП сообщают о похолодании отношений между самым богатым человеком Украины и канцелярией главы государства, а увольнение Буславец с должности министра энергетики становится делом принципа. Недаром же, сразу после провала голосования по Витренко, в ОП заявили, что его кандидатуру еще раз поставят на голосование после новогодних праздников, в январе.Сам же бывший топ-менеджер НАК «Нафтогаз» подтвердил, что президент никакую из кандидатур кроме него не рассматривает на место первого вице-премьер-министра по энергетике, и вообще настроен решительно. Игорь Коломойский получит обещанную должность в Кабмине, а Офис президента должен будет решить вопрос с другими фракциями, в том числе – со своей. Напомним, что Ахметов «премировал» парламентариев, заблокировавших прохождение креатуры Коломойского через ВР, суммой в 100 000 долларов. Каждому. По слухам, ему пришлось вложить 25 миллионов в то, чтобы сбить бывшего заместителя Коболева с орбиты. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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