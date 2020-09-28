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В ОП требуют жёстко наказать Twitter за двойные стандарты: "Чего мы ждём?"

28 сентября 2020, 18:25  •  34 • Политика
В Общественной палате требуют жёстко наказать Twitter за двойные стандарты. "Чего мы ждём?" - спрашивает член ОП РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Речь идёт о том, что Twitter удалил из поисковой выдачи официальный аккаунт РИА Новости. Мизулина напомнила о том, что ранее блокировке подверглись более тысячи аккаунтов из России по непонятным причинам, включая официальный аккаунт посольства России в Сирии.
При этом она также обратила внимание на то, что весной Лига занималась борьбой с фейками о коронавирусе и множество вбросов на эту тему были именно в Twitter.
"Однако, несмотря на тысячи жалоб со стороны волонтёров, администрация соцсети удалила только 2% из этих фейков", - подчеркнула Мизулина на своей странице в Facebook.
Она отметила, что такая ситуация говорит о двойных стандартах со стороны соцсети.
"Все это вызывает недоумение. А где реакция российских властей? Чего мы ждём?" - спросила она, добавив, что, как известно, Twitter также не подчиняется российским законам и не оплачивает штрафы, назначенные судами нашей страны.
По мнению Мизулиной, кардинально ситуацию сможет исправить только появление в России закона о регулировании социальных сетей и введении для них обязанности по модерации нежелательного контента.
"Если мы обяжем площадки работать в правовом поле России, произвольных действий с их стороны будет меньше", - подчеркнула она.
При этом Мизулина отметила, что стандарты модерации должны быть понятны и открыты всем пользователям.

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