В ОП создали «чёрную кассу» для подкупа депутатов и финансирования ботофермы • 236 • Украина

Зеленский и Ко создали собственную «амбарную книгу», хотя лично Владимир Александрович критиковал экс-регионалов за «чёрную кассу», которая послужила одним из гвоздей в политический гроб Виктора Януковича и ПР.



Кстати, эту «амбарную книгу» после евромайдана использовали грантоеды типа Сергея Лещенко, чтобы через НАБУ слить конфиденциальную финансовую информацию о Поле Манафорте, который, на тот момент, возглавлял избирательную кампанию кандидата в президенты США Дональда Трампа. Правда, Демпартии, которая заказала украинским соросятам расследование «о вмешательстве в выборы США», это не помогло.



Но Зеленский все равно упорно наступает на эти грабли. Как пишет ТГ-канал «Резидент», заместитель Андрея Ермака и куратор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко создал чёрную кассу в Офисе президента (ОП) для решения оперативных задач и выплат зарплат в конвертах. Заработав миллиарды на ремонте дорог, функционер монополизировал контроль над нелегальными денежными потоками и стал основным финансовым инструментом Банковой. Он оплачивает услуги ботофермы, платных ЛОМов, финансирует региональных депутатов «СН» в местных советах, а также подкармливает «правильных голосовальщиков» в парламенте. Кстати, создание собственной «амбарной книги» одобрил лично президент: он, таким образом, пытается стать независимым от олигархов типа Ахметова-Коломойского и контролировать фракцию «Слуг народа» через зарплаты в конвертах.



Тимошенко убедил президента, что закрытие телеканалов Виктора Медведчука добавит ему рейтинга. Только функционеры Офиса президента снова ошиблись, условный избиратель Порошенко никогда не будет голосовать за Зеленского, а вот умеренных они потеряют точно. Более того, инсайдеры отмечают, что Порошенко и ОПЗЖ на данном этапе стали вынужденными союзниками. На телеканалах экс-президента выступают теперь лидеры оппозиции, а Петр Алексеевич, по слухам, финансирует тарифные акции протеста совместно с партией Медведчука-Бойко. И хотя Банковая уже показала гаранту первые успехи от закрытия каналов в виде подросших рейтингов, не верят в эти цифры даже близкие окруженцы экс-комика.



4 февраля по данным социогруппы «Рейтинг» у Зеленского 21.2% поддержки, за ним идет оппозиционер Бойко с 17,1%. Самый удобный соперник во втором туре. И значит, правдивой может оказаться информация о том, что весь этот медиа-треш – дело рук Сергея Левочкина, близкого соратника Бойко и лидера «второго крыла» ОПЗЖ. Уничтожив конкурента в виде Медведчука, Левочкин прекрасно договорится Ермаком о сотрудничестве, чтобы нехаризматичный и унылый оппозиционер Юрий Бойко стал главным соперником Зеленского в случае досрочных выборов. Классическая схема, разыгранная еще между Кучмой и лидером Компартии Симоненко.



Согласно рейтингу «Рейтинга», у Порошенко в этом опросе 16,4%, а вот спикер ВР Разумков получил 3,2%.



«Даже у Олега Ляшко 4%. У экс-премьера Гройсмана 4,3%. Разумков умудрился быть хуже старых элит», - иронизирует по этому поводу ТГ-канал «Тайны депутата», близкий к Кириллу Тимошенко.



Явно, на Банковой решили отомстить спикеру Рады, который начал собственную политическую игру, и отказался поддерживать решение СНБО о закрытии нелояльных к власти каналов из нежелания портить электоральную карму.



Но, несмотря на победные реляции, закрытая социология для Офиса президента продемонстрировала функционерам Банковой страшную динамику обвала рейтинга власти, которая случилась из-за роста тарифов. Зеленский испугался цифр исследования, которые продемонстрировали обвал рейтинга на 10% Моделирование ситуации показало губительные перспективы для власти в феврале, когда люди получат платежки за январь, а там цены на услуги ЖКХ выросли вместо обещанного понижения. Правда, Тимошенко в ответ подготовил манипулятивную аналитику, в которой политические телеграмм-каналы, СМИ Медведчука и Шарий названы основными виновниками падения рейтинга президента.



«Выждав нужного момента он передал Президенту графики и скрины влияния этих медийных платформ на общественное мнение. Отдельно предложил стратегию, как блокировать эти источники раздражения. Первыми под удар попали телеграм каналы, а дальше началась кампания по зачистке информационного поля в стране. Убрав негативный фон и начав победные информационные кампании (вакцинация, народовластие, уменьшение количества нардепов до 300), он убеждает Зеленского, что эти шаги дадут положительный эффект для роста рейтинга власти», - резюмирует ТГ-канал «Резидент».

Зеленский и Ко создали собственную «амбарную книгу», хотя лично Владимир Александрович критиковал экс-регионалов за «чёрную кассу», которая послужила одним из гвоздей в политический гроб Виктора Януковича и ПР.Кстати, эту «амбарную книгу» после евромайдана использовали грантоеды типа Сергея Лещенко, чтобы через НАБУ слить конфиденциальную финансовую информацию о Поле Манафорте, который, на тот момент, возглавлял избирательную кампанию кандидата в президенты США Дональда Трампа. Правда, Демпартии, которая заказала украинским соросятам расследование «о вмешательстве в выборы США», это не помогло.Но Зеленский все равно упорно наступает на эти грабли. Как пишет ТГ-канал «Резидент», заместитель Андрея Ермака и куратор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко создал чёрную кассу в Офисе президента (ОП) для решения оперативных задач и выплат зарплат в конвертах. Заработав миллиарды на ремонте дорог, функционер монополизировал контроль над нелегальными денежными потоками и стал основным финансовым инструментом Банковой. Он оплачивает услуги ботофермы, платных ЛОМов, финансирует региональных депутатов «СН» в местных советах, а также подкармливает «правильных голосовальщиков» в парламенте. Кстати, создание собственной «амбарной книги» одобрил лично президент: он, таким образом, пытается стать независимым от олигархов типа Ахметова-Коломойского и контролировать фракцию «Слуг народа» через зарплаты в конвертах.Тимошенко убедил президента, что закрытие телеканалов Виктора Медведчука добавит ему рейтинга. Только функционеры Офиса президента снова ошиблись, условный избиратель Порошенко никогда не будет голосовать за Зеленского, а вот умеренных они потеряют точно. Более того, инсайдеры отмечают, что Порошенко и ОПЗЖ на данном этапе стали вынужденными союзниками. На телеканалах экс-президента выступают теперь лидеры оппозиции, а Петр Алексеевич, по слухам, финансирует тарифные акции протеста совместно с партией Медведчука-Бойко. И хотя Банковая уже показала гаранту первые успехи от закрытия каналов в виде подросших рейтингов, не верят в эти цифры даже близкие окруженцы экс-комика.4 февраля по данным социогруппы «Рейтинг» у Зеленского 21.2% поддержки, за ним идет оппозиционер Бойко с 17,1%. Самый удобный соперник во втором туре. И значит, правдивой может оказаться информация о том, что весь этот медиа-треш – дело рук Сергея Левочкина, близкого соратника Бойко и лидера «второго крыла» ОПЗЖ. Уничтожив конкурента в виде Медведчука, Левочкин прекрасно договорится Ермаком о сотрудничестве, чтобы нехаризматичный и унылый оппозиционер Юрий Бойко стал главным соперником Зеленского в случае досрочных выборов. Классическая схема, разыгранная еще между Кучмой и лидером Компартии Симоненко.Согласно рейтингу «Рейтинга», у Порошенко в этом опросе 16,4%, а вот спикер ВР Разумков получил 3,2%.«Даже у Олега Ляшко 4%. У экс-премьера Гройсмана 4,3%. Разумков умудрился быть хуже старых элит», - иронизирует по этому поводу ТГ-канал «Тайны депутата», близкий к Кириллу Тимошенко.Явно, на Банковой решили отомстить спикеру Рады, который начал собственную политическую игру, и отказался поддерживать решение СНБО о закрытии нелояльных к власти каналов из нежелания портить электоральную карму.Но, несмотря на победные реляции, закрытая социология для Офиса президента продемонстрировала функционерам Банковой страшную динамику обвала рейтинга власти, которая случилась из-за роста тарифов. Зеленский испугался цифр исследования, которые продемонстрировали обвал рейтинга на 10% Моделирование ситуации показало губительные перспективы для власти в феврале, когда люди получат платежки за январь, а там цены на услуги ЖКХ выросли вместо обещанного понижения. Правда, Тимошенко в ответ подготовил манипулятивную аналитику, в которой политические телеграмм-каналы, СМИ Медведчука и Шарий названы основными виновниками падения рейтинга президента.«Выждав нужного момента он передал Президенту графики и скрины влияния этих медийных платформ на общественное мнение. Отдельно предложил стратегию, как блокировать эти источники раздражения. Первыми под удар попали телеграм каналы, а дальше началась кампания по зачистке информационного поля в стране. Убрав негативный фон и начав победные информационные кампании (вакцинация, народовластие, уменьшение количества нардепов до 300), он убеждает Зеленского, что эти шаги дадут положительный эффект для роста рейтинга власти», - резюмирует ТГ-канал «Резидент». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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