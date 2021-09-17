В ОП рассказали о DDoS-атаках на электронное голосование из США

На сайт дистанционного электронного голосования на выборах в Государственную думу проводятся DDoS-атаки из-за рубежа, большинство из них исходит с территории США. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщили в ситуационном центре Общественной палаты (ОП) России.

Там также заявили о хакерской активности в Нидерландах, Дании, Южной Корее, Германии и Канаде. Между тем в Минцифры рассказали о DDoS-атакх с IP-адресов в США, Германии и Украине.

В общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве отмечали, что кибератаки спровоцировали задержку в работе сервиса по наблюдению за онлайн-голосованием.

В то же время зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что серьезных жалоб по выборам в Госдуму в ЦИК РФ не поступало. Явка на дистанционное голосование, по его словам, находится на очень высоком уровне и к концу дня может достичь 75–80%.

Госдума VIII созыва избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Выборы в этом году проходят в новом, трехдневном формате. 19 сентября является основным днем для голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. Граждане могут проголосовать как онлайн, так и лично придя на избирательный участок.