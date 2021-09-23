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В ОП назвали готовые к проведению онлайн-голосования регионы

23 сентября 2021, 14:00  •  94 • Политика
В ходе единого дня голосования (ЕДГ) по интернету-проголосовали семь регионов, а онлайн-явка в каждом из них на думские выборы превысила 90%.
Лидером по этому показателю стала Москва (96,5%), следом за ней расположилась Ярославская область (почти 95,5%). В Мурманской области чуть более 94%, а немного до этого показателя не дошли в Курской области. Явка в Нижегородской и Ростовской областях составила 92,7%, чуть более 90% заявившихся на ДЭГ (дистанционное электронное голосование) проголосовали и в Севастополе. Всего более 2,5 млн избирателей выразили свое мнение через онлайн-формы.
Тем не менее в Общественной палате считают, что уже сейчас к этому готовы и другие крупные и технологически развитые регионы. Среди них Татарстан, Санкт-Петербург, Московская, Новосибирская, Свердловская области, Краснодарский и Ставропольский края.
«К 2024 было бы желательно, чтобы во всех регионах появилась возможность голосовать по ДЭГ. Мы всё время подчеркиваем, что эта форма не заменяет, а просто удобно дополняет традиционный формат. Конечно, мы должны войти в выборы президента России с этим. У нас есть 2022 и 2023 годы, чтобы подключить остальные регионы», — рассказал «Известиям» руководитель рабочей группы ОП по общественному наблюдению за ДЭГ Александр Малькевич.
О планах по расширению ДЭГ рассказала и глава Центральной Избирательной Комиссии (ЦИК ) Элла Памфилова, отвечая ранее на вопрос «Известий».
«По итогам ДЭГ в этом году будет понятно, в каком масштабе мы можем двигаться к следующим выборам и сколько регионов смогут принять участие. То, что будет больше, может быть, даже гораздо больше, вероятность очень высокая», — отметила глава ЦИК.
Подробнее читайте в материале «Известий»:
«Следующая — дистанция: сколько еще регионов готовы к онлайн-голосованию»
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