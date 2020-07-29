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В ООН заявили об опасности защитных масок от коронавируса
29 июля 2020, 10:05 • 137 • В мире
На конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) заявили о негативном воздействии на окружающую среду во время пандемии коронавируса. В частности, опасность для экологии представляют пластиковые защитные маски и средства для дезинфекции рук.
Коронавирус, как выяснилось, ударил не только по человеческим жизням по всему миру, но ещё принёс с собой глобальную экологическую проблему. На конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) подняли вопрос мер противодействия COVID-19, которые оказали плохое воздействие на окружающую среду.
Опасение экспертов вызвали "коронавирусные" отходы: защитные пластиковые маски, перчатки для рук и дезинфицирующие средства для рук, а также упаковки для пищевых продуктов. Всем этим мусором заполнены пляжи и улицы.
"Пластиковое загрязнение уже было одной из самых больших угроз для нашей планеты до вспышки коронавируса", - отметила директор ЮНКТАД по международной торговле Памела Кок-Гамильтон, добавив, что "внезапный бум ежедневного употребления определённых продуктов, чтобы обезопасить людей и остановить болезнь, усугубляет ситуацию".
Предполагается, что справиться с проблемой помогут эффективные торговые правила, а также урегулирование производства и потребления пластмасс. В качестве альтернативы пластику предлагаются такие материалы, как стекло, керамика, натуральные волокна, бумага, картон, рисовая шелуха, натуральный каучук и животные белки.
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