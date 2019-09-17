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В ООН заявили о деэскалации конфликта на востоке Украины

17 сентября 2019, 13:24  •  148 • Украина
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине сообщила о значительном сокращении числа жертв среди мирного населения в Донбассе после вступления в силу 21 июля режима прекращения огня.
 
© Наталья Селиверстова РИА Новости
 

«После возобновления 21 июля режима прекращения огня число жертв среди гражданского населения значительно уменьшилось. С 21 июля мы зафиксировали семь гражданских лиц, которые получили ранения в ходе боевых действий», — приводит РИА Новости слова главы миссии Матильды Богнер.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа. 

В июле заместитель Генсека ООН Розмари Дикарло заявила, что новые власти Украины имеют возможности для урегулирования конфликта на востоке страны, но для этого нужна политическая воля всех сторон.

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