Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зачем Трамп ведет себя как гопник? Чтобы поднять рейтинг! (РАКЕТА.News)
«Чистой воды пиар»: Демократическая партия США подала в суд на Россию, штаб Трам...
Героин и военные базы. Всё идёт по плану!
«Пусть Грузия и Украина воюют с Россией»: Американских парней на убой не пошлют
Главная / Украина

В ООН заявили о более чем 2,5 тысячи погибших в Донбассе с 2014 года

21 апреля 2018, 13:09  •  23 • Украина
В ходе боевых действий в Донбассе за четыре года погибли более чем 2,5 тыс. человек. Об этом сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OSHA).
 
Reuters © Alexander Ermochenko
 

«Более 2540 гражданских лиц погибли и 9 тыс. получили ранения в результате боевых действий на востоке Украины, начавшихся четыре года назад. Количество погибших увеличивается почти каждый день», — говорится в сообщении.

Ранее в ООН заявили о нехватке средств для оказания гуманитарной помощи жителям Украины.

Также во всемирной организации сообщили о чрезвычайно высокой минной опасности на Украине.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

23
Источник
Похожие новости
20 апреля 2018, 22:24
Украина и Россия прекратили сотрудничество в сфере информации между странами
21 апреля 2018, 00:09
На Украине 15 детей госпитализировали с отравлением
20 апреля 2018, 22:24
Аксенов назвал неадекватными планы Киева лишить крымчан гражданства Украины

21 апреля 2018, 03:24
«Попадёт и в Киев, и в Сирию»: к чему может привести ослабление контроля над продажей американского оружия
21 апреля 2018, 09:54
Госдеп США заявил о широкомасштабной коррупции и нарушениях на Украине
21 апреля 2018, 01:39
Министры финансов России и США провели встречу в Вашингтоне и обсудили санкции
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
17 апреля 2018, 01:54
«Сигнал плохим парням»: Лавров рассказал о последствиях ударов США и союзников по Сирии
19 апреля 2018, 06:09
Армения на пороге «бархатного» суицида
16 апреля 2018, 06:40
Ударили. Опозорились. Успокоились!
15 апреля 2018, 16:12
Русское оружие. Будущее за космосом и подводным миром
16 апреля 2018, 06:41
Призрак третьей мировой, или Невыученные уроки
15 апреля 2018, 17:24
Формулы и формулировки: как лаборатория в Шпице отреагировала на слова Лаврова об отравлении Скрипалей веществом BZ
18 апреля 2018, 07:24
Севастополь и... пустота
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.