В ООН заявили о более чем 2,5 тысячи погибших в Донбассе с 2014 года

В ходе боевых действий в Донбассе за четыре года погибли более чем 2,5 тыс. человек. Об этом сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OSHA).

«Более 2540 гражданских лиц погибли и 9 тыс. получили ранения в результате боевых действий на востоке Украины, начавшихся четыре года назад. Количество погибших увеличивается почти каждый день», — говорится в сообщении.

Ранее в ООН заявили о нехватке средств для оказания гуманитарной помощи жителям Украины.

Также во всемирной организации сообщили о чрезвычайно высокой минной опасности на Украине.