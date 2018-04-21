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В ООН заявили о более чем 2,5 тысячи погибших в Донбассе с 2014 года
21 апреля 2018, 13:09 • 23 • Украина
В ходе боевых действий в Донбассе за четыре года погибли более чем 2,5 тыс. человек. Об этом сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OSHA).
Reuters © Alexander Ermochenko
«Более 2540 гражданских лиц погибли и 9 тыс. получили ранения в результате боевых действий на востоке Украины, начавшихся четыре года назад. Количество погибших увеличивается почти каждый день», — говорится в сообщении.
Ранее в ООН заявили о нехватке средств для оказания гуманитарной помощи жителям Украины.
Также во всемирной организации сообщили о чрезвычайно высокой минной опасности на Украине.
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