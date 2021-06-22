В ООН увидели предпосылки к ядерной войне: Риск самый высокий

В ООН заявили, что в национальных стратегиях стран наблюдается увеличение значимости ядерного оружия.

Риск применения ядерного оружия является наивысшим со времен холодной войны. Об этом заявила заместитель генсека ООН Идзуми Накамицу. По ее словам, оружие может быть применено целенаправленно или по случайности, и это не может не беспокоить.

Представитель организации указала, что сейчас в национальных стратегиях стран наблюдается увеличение значимости ядерного оружие. В числе причин подобной трансформации Накамицу назвала региональную напряженность, наращивание многополярного ядерного порядка, а также гонку вооружений.

В ООН обеспокоены тем, что между странами не идет диалог по этому вопросу, а контроль за вооружениями продолжает разрушаться.

Наибольшую опасность представляет риск неверного восприятия и эскалации, подчеркнула замгенсека ООН. По ее словам, лучшим решением для устранения ядерных рисков будет ликвидация подобных вооружений, передает РИА Новости.