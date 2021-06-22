Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Воюют против «оккупантов», а насилуют свои
Японцы предупредили Путина, увидев подарок Байдена: "Россия, не мешай…"...
Операция "преемник" и громкая отставка: пятёрку Путина в "ЕР"...
Натовский военачальник принёс извинения русским: "Вы были правы"
Главная / В мире

В ООН увидели предпосылки к ядерной войне: Риск самый высокий

22 июня 2021, 22:50  •  144 • В мире
В ООН заявили, что в национальных стратегиях стран наблюдается увеличение значимости ядерного оружия.
Риск применения ядерного оружия является наивысшим со времен холодной войны. Об этом заявила заместитель генсека ООН Идзуми Накамицу. По ее словам, оружие может быть применено целенаправленно или по случайности, и это не может не беспокоить.
Представитель организации указала, что сейчас в национальных стратегиях стран наблюдается увеличение значимости ядерного оружие. В числе причин подобной трансформации Накамицу назвала региональную напряженность, наращивание многополярного ядерного порядка, а также гонку вооружений.
В ООН обеспокоены тем, что между странами не идет диалог по этому вопросу, а контроль за вооружениями продолжает разрушаться.
Наибольшую опасность представляет риск неверного восприятия и эскалации, подчеркнула замгенсека ООН. По ее словам, лучшим решением для устранения ядерных рисков будет ликвидация подобных вооружений, передает РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






144
Источник
Похожие новости
22 июня 2021, 05:25
Не на Земле, так в космосе: Китайцы эффектно отомстили США
22 июня 2021, 01:40
«Это произошло бы в любом случае»: как сближение России и Китая может повлиять на глобальную стабильность
22 июня 2021, 03:35
The Brussels Times: eвропейские ценности – это не только флаги ЕС
22 июня 2021, 17:20
Фонд Рокфеллера пошёл в атаку. Человек Билла Гейтса вместе с IKEA потратит триллион долларов
22 июня 2021, 03:35
Южнокорейские власти из всех смертей от AstraZeneca признали лишь одну
22 июня 2021, 01:45
В Италии отказываются от обязательного ношения масок
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июня 2021, 12:50
Главу МВД Украины Арсена Авакова администрация Владимира Зеленского отправляет в отставку
20 июня 2021, 03:55
Вторжение России ещё не началось, а Польша уже потеряла два танка
17 июня 2021, 20:55
В Чехии внезапно захотели "новых отношений" с Россией: Захарова назвала причину
17 июня 2021, 13:35
"Подай, принеси, сожги деревню": Литва обманулась в своих ожиданиях
16 июня 2021, 20:10
"Вы слышите, слышите": Пресс-конференция Путина едва не сорвалась
20 июня 2021, 08:30
Воюют против «оккупантов», а насилуют свои
16 июня 2021, 11:00
Раскрыта тайна пропавших чертежей русского самолёта: "Нечаянно" попали в руки Пентагона
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.