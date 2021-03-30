В ООН разразился скандал из-за абортов: Дипломаты Байдена потерпели поражение

В ООН разразился скандал из-за абортов. Дипломаты Джо Байдена пытались оказать давление и продвинуть в декларацию по итогам заседания сомнительные заключения, связанные с навязыванием абортов и нетрадиционных сексуальных отношений. Тем не менее данные лоббисты встретили сопротивление со стороны представителей ряда страна и потерпели поражение.

Антисемейные и абортивные лоббисты в ходе очередной сессии комиссии ООН по положению женщин, которая проходила в Нью-Йорке, вновь пытались оказать давление, продвигая собственные тезисы.

Так, они старались добиться внесения в декларацию по итогам заседания сомнительных заключений, связанных с навязыванием абортов и нетрадиционных сексуальных отношений, передал правозащитник Маттео Каттанео.

Притом лоббисты пытались достичь этого, маскируя радикальные тезисы под элементы большой борьбы за права женщин по всей планете. Их старания, однако, не увенчались успехом.

Так, представители стран-членов ООН выступили против навязывания данных идей. Особенно на этом направлении отличились участники бразильской делегации.

Они, в частности, потребовали признать, что "сексуальное и репродуктивное здоровье" не должно иметь своей частью практику абортов, и аборты нельзя рассматривать как способ планирования семьи.

Данную концепцию, основанную на так называемых "сексуальных и репродуктивных здоровье и правах” в соответствии с распоряжением президента США Джо Байдена продвигают американские дипломаты, отметил правозащитник.

В результате сторонники абортов и нетрадиционных сексуальных отношений сами подтвердили, что фактически потерпели поражение, передаёт организация C-FAM, выступающая в защиту семьи и жизни.

Представитель США по экономическим и социальным вопросам Кортни Немеров, например, пожаловалась, что данная комиссия ООН якобы "просто толчёт воду в ступе".