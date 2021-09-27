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В ООН рассказали об отношении генсека к военному союзу AUKUS

27 сентября 2021, 21:35  •  77 • Политика
Представитель генсека ООН Антониу Гутерриша рассказал о его отношении к новому военному союзу США, Великобритании и Австралии.
В ООН сообщили об отношении генсека организации Антониу Гутерриша к объявленному новому военному союзу (AUKUS), который создали США, Австралия и Великобритания, а также к гонке вооружений.
Он обеспокоен растущим рынком оружия и продолжающейся гонкой вооружений, которую мы наблюдаем в разных частях мира,
- заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
О новом военном союзе AUKUS из трёх стран стало известно 15 сентября. Страны договорились в рамках союза построить не менее 8 атомных подводных лодок по технологии США, также Австралия намерена оснастить свою армию крылатыми ракетами производства США.
Австралия в рамках союза пошла на разрыв контракта с Францией на сумму около 50 млрд евро и обещала нарастить военное сотрудничество с США.

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