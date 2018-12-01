В ООН рассказали об обстреле гуманитарных работников в Сирии

В четверг в сирийской провинции Дейр-эз-Зор была обстреляна группа гуманитарных работников. В результате инцидента был ранен водитель. Как рассказали впоследствии в Миссии ООН в Сирии, обстрелы членов гуманитарных организаций, курирующих распределение материальной помощи среди нуждающихся, является прямым нарушением международного права.

ООН призвала все стороны, задействованные в сирийском конфликте, принять меры, направленные на защиту мирных жителей и помогающих им представителей гуманитарных организаций. Раненый в инциденте водитель является сирийским гражданином и членом одной из неправительственных организаций, помогающих внутренне перемещенным лицам.

Ему оказывается медицинская помощь. Сам обстрел произошел в районе населенного пункта Шихиль-Бусайра.