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В ООН раскрыли причину возвращения Крыма в Россию
22 мая 2020, 10:55 • 5 • Политика
Украинцам некого винить в потере полуострова
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина своими действиями сама открыла путь к возвращению Крыма в состав России.
С таким заявлением он выступил на заседании Совбеза ООН по формуле Аррии, посвященном ситуации на полуострове. На этом мероприятии некоторые представители стран Запада вновь обвинили наше государство в якобы незаконном присоединении полуострова. Среди них – Франция, Германия, Чехия.
В ответ на обвинения западных коллег постпред РФ напомнил, что крымскому референдуму 2014 г. предшествовал ряд событий, которые и послужили истинной причиной решения крымчан вновь стать россиянами, передает РИА "Новости".
Небензя подчеркнул, что официальный Киев сам виноват в том, что потерял полуостров. Ведь именно его действия впоследствии привели к референдуму.
Он напомнил, что захват власти на Украине в результате госпереворота послужил отправной точкой для развернувшихся дальше событий.
Активисты из Крыма, присоединившиеся к совещанию по видеосвязи, подчеркнули, что сейчас их права полностью защищены российским законодательством, и возврат полуострова в состав России произошел с соблюдением всех норм международного права.
Ранее "Утро.ру" рассказывало о новом плане Киева по возвращению Крыма.
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