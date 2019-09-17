|
В ООН призвали Украину принять закон о правах нацменьшинств
17 сентября 2019, 13:24 • 164 • Украина
ООН призывает украинские власти принять закон о правах национальных меньшинств и коренных народов, заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.
© РИА Новости
«Мы призываем кабинет министров Украины разработать в приоритетном порядке с обеспечением инклюзивности и на основе консультаций закон о правах национальных меньшинств и коренных народов», — цитирует её ТАСС.
Богнер напомнила, что 16 июня на Украине вступил в силу закон об усилении роли украинского языка как государственного.
По её словам, для того, чтобы обеспечить справедливый баланс, нужен закон о правах нацменьшинств.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости разработать законопроект о защите прав национальных меньшинств.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
164
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 сентября 2019, 04:24
|
12 сентября 2019, 03:39
|
15 сентября 2019, 22:39
|
13 сентября 2019, 21:54
|
11 сентября 2019, 04:54
|
13 сентября 2019, 05:39
|
16 сентября 2019, 11:24