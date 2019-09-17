В ООН призвали Украину принять закон о правах нацменьшинств

ООН призывает украинские власти принять закон о правах национальных меньшинств и коренных народов, заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.

«Мы призываем кабинет министров Украины разработать в приоритетном порядке с обеспечением инклюзивности и на основе консультаций закон о правах национальных меньшинств и коренных народов», — цитирует её ТАСС.

Богнер напомнила, что 16 июня на Украине вступил в силу закон об усилении роли украинского языка как государственного.

По её словам, для того, чтобы обеспечить справедливый баланс, нужен закон о правах нацменьшинств.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости разработать законопроект о защите прав национальных меньшинств.