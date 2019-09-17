В ООН потребовали от Украины прекратить дискриминацию русского языка

В ООН зафиксировали стабилизацию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает РИА ФАН.

По данным мониторинговой миссии, период с 16 мая стал самым мирным за последние три месяца. За это время погиб один человек, еще 60 получили ранения.

При этом глава миссии Матильда Богнер раскритиковала действия властей Украины. Она потребовала отменить привязку выплат пенсий к регистрации граждан на украинской территории в качестве временно перемещенных лиц.

Кроме того, до сих пор выносятся несправедливые приговоры по делам, связанным с конфликтом. В этом она винит предвзятость судей. Беспокоит и пробуксовка расследования дел о нападениях на журналистов.

Отдельно Богнер призвала Киев принять закон, который будет регламентировать права нацменьшинств. Она требует прекратить дискриминацию по языковому признаку, которую инициировала команда экс-президента Украины Петра Порошенко и старый состав Верховной рады.