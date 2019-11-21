В ООН потребовали от США прекратить "визовый терроризм"

В ООН приняли резолюцию с требованием к США оперативно выдавать визы дипломатам других стран, включая Россию. Документ был принят консенсусом без процедуры голосования в шестом комитете Генассамблеи ООН.

Резолюция появилась в связи с саботажем США в сфере выдачи въездных документов дипломатам, направляющимся по официальным делам в ООН. В частности, Штаты уже несколько раз отказали в визе дипломатам России, мотивируя это тем, что документы якобы были поданы несвоевременно.

"(Генассамблея ООН) рассчитывает, что страна пребывания будет оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов… и делать это своевременно", - гласит документ.

Авторами резолюции стали Болгария, Канада, Кипр, Коста-Рика и Кот-д'Ивуар. В декабре этого года документ будет вынесен на рассмотрение всей Генассамблеей ООН.

Напомним, что штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке. Чтобы участвовать в работе организации, дипломатам других стран приходится получать американскую визу.