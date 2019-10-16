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В ООН потребовали от Киева закрыть сайт «Миротворец»
16 октября 2019, 19:24 • 50 • Украина
Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».
Reuters
Об этом, как передают «Украинские новости», Моро сказал в ходе заседания комитета Рады по свободе слова.
«Как вы знаете, сайт имеет личные данные лиц, включая журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы. Те, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели», — заявил он.
Моро добавил, что в Мариуполе убили человека, чьи данные были опубликованы на сайте «Миротворец».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если создатели «Миротворца» нарушили законодательство, то он готов подключиться к ситуации с работой сайта.
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