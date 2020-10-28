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В ООН осадили немцев словами из "Собачьего сердца"

28 октября 2020, 11:40  •  232 • Политика
Василий Небензя. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Российский дипломат посоветовал не верить слухам
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя порекомендовал своему коллеге из ФРГ Кристофу Хойсгену отказаться от чтения газеты The New York Times до заседаний Совбеза по Сирии, в одном из которых РФ назвали виновной в атаке в провинции Идлиб.
Немецкий постпред сообщил, что NYT поведала о погибших мирных жителях после военной атаки в Идлибе, что, по его мнению, является нарушением норм международного и гуманитарного права.
В ответ Небензя поведал Хойсгену о повести "Собачье сердце". Постпред России вспомнил, как профессор Преображенский порекомендовал своему помощнику отказаться от чтения советских газет до обеденного времени, которые портят аппетит. Таким образом дипломат провел аналогию с NYT, посоветовав не читать американскую газету перед заседаниями Совбеза по ситуации в Сирийской Арабской Республике.
Также российский дипломат добавил, что Кремль многократно отмечал несостоятельность статей NYT в отношении России. Постпред РФ отметил, что Москва не понимает, кого пытаются защитить западные коллеги, призывающие прекратить боевые действия в Сирии, где ведется борьба с терроризмом.
Представитель РФ добавил, что на северо-востоке САР возрастает угроза терроризма. Москва проинформирована о волне терактов в зоне контроля Дамаска со стороны радикальных ячеек, сообщает РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что в Сирии задержали троих боевиков "Магавир ас-Саура". Один из задержанных сообщил, что проходил обучение под руководством американских инструкторов для сбора данных о российских объектах.

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