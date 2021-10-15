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В ООН одёрнули Украину после внесения в базу "Миротворца" 12-летней девочки
15 октября 2021, 23:10 • 86 • Политика
В ООН раскритиковали внесение в базу "Миротворца" 12-летней девочки. "Не следует делать население, страдающее от конфликта, и особенно детей политическими инструментами", - говорится в заявлении.
В ООН осудили Украину за внесение 12-летней девочки из Луганска в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец", где публикуются персональные данные "врагов страны". Офис официального представителя генсека заявил о недопустимости подобного.
Речь идёт про 12-летнюю писательницу из Луганска Фаину Савенкову. Недавно украинские националисты опустились до того, что опубликовали её данные на "Миротворце".
- цитирует "РИА Новости" комментарий офиса официального представителя генсека ООН.
Напомним, что украинский сайт "Миротворец", несмотря на его скандальную репутацию и неоднократные требования ЕС и США остановить его работу, продолжает свою деятельность и по сей день. Из-за размещённых там персональных данных был убит украинский писать и журналист Олесь Бузина.
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