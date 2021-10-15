В ООН одёрнули Украину после внесения в базу "Миротворца" 12-летней девочки

В ООН раскритиковали внесение в базу "Миротворца" 12-летней девочки. "Не следует делать население, страдающее от конфликта, и особенно детей политическими инструментами", - говорится в заявлении.

В ООН осудили Украину за внесение 12-летней девочки из Луганска в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец", где публикуются персональные данные "врагов страны". Офис официального представителя генсека заявил о недопустимости подобного.

Речь идёт про 12-летнюю писательницу из Луганска Фаину Савенкову. Недавно украинские националисты опустились до того, что опубликовали её данные на "Миротворце".

Не следует делать население, страдающее от конфликта, и особенно детей политическими инструментами,

- цитирует "РИА Новости" комментарий офиса официального представителя генсека ООН.

Напомним, что украинский сайт "Миротворец", несмотря на его скандальную репутацию и неоднократные требования ЕС и США остановить его работу, продолжает свою деятельность и по сей день. Из-за размещённых там персональных данных был убит украинский писать и журналист Олесь Бузина.