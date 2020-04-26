В ООН нет денег для помощи бедным странам

На реализацию проекта по борьбе с пандемией не собрали и половину необходимой суммы

В марте текущего года генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш представил план глобального гуманитарного реагирования на пандемию коронавируса. Для выполнения этого плана необходимо было собрать 2 миллиарда долларов.

Прошёл месяц, и официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что выполнение плана находится под угрозой срыва – ООН не удаётся собрать необходимую для этого сумму. Причём не удаётся собрать даже половину необходимых финансов.

«На реализацию двухмиллиардного плана глобального гуманитарного реагирования на COVID-19 (болезнь, вызываемую коронавирусом нового типа), который генеральный секретарь представил месяц назад, на данный момент собрано 697 миллионов долларов. Тогда как гуманитарной системе ООН необходимо не только приступать к осуществлению намеченной программы по борьбе с пандемией коронавируса, но и продолжать ранее начатые гуманитарные программы»,

– сообщил Стефан Дюжаррик в пятницу в ходе видеобрифинга.

Программа эта рассчитана на помощь в борьбе с эпидемией самым бедным странам мира.

В связи с этим официальный представитель Генсека ООН ещё раз подчеркнул, что в настоящее время требуется срочное финансирование ООН, в противном случае все гуманитарные программы могут быть остановлены.

А двумя днями ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли сообщил, что пандемия коронавируса может привести к серьёзным проблемам с обеспечением населения планеты продовольствием и человечество уже через несколько месяцев может столкнуться «с голодом библейского масштаба». Для того чтобы этого не случилось, уже сегодня необходимо предпринять меры по обеспечению продовольственной безопасности стран, сообщает пресс-служба ВПП ООН.

«Коронавирус представляет не только серьёзную угрозу здоровью людей, но и может стать причиной глобальной гуманитарной катастрофы, когда миллионы гражданских лиц, живущих в зоне конфликтов, могут оказаться на грани голода. При худшем развитии событий с голодом столкнутся около 30 стран с населением около 265 миллионов человек»,

– заявил Дэвид Бизли и уточнил, что только для создания сети логистических центров по поддержке гуманитарной деятельности во всём мире необходимы дополнительные 350 миллионов долларов.

Ещё осенью прошлого года Генсек ООН Антониу Гутерреш жаловался на то, что далеко не все страны платят взносы в ООН во время.

Напомним, бюджет ООН состоит из взносов стран-членов организации. Сумма взноса для всех стран разная и зависит от объёма экономики государства. В конце прошлого года лишь 129 стран из 193-х выполнили свои обязательства.