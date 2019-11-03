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В ООН назвали число жертв конфликта в Донбассе

03 ноября 2019, 19:39  •  111 • Украина
В ООН сообщили новые данные по числу жертв среди мирного населения в Донбассе в результате вооружённого конфликта, который начался на востоке Украины в 2014 году.
 
РИА Новости
 

«Убиты более 3330 мирных граждан. Ранены до 9000», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, 3,5 млн требуется помощь.

В сентябре глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что с начала конфликта в Донбассе погибли более 3300 мирных жителей.

Также сообщалось о значительном сокращении числа жертв среди мирного населения в Донбассе после вступления в силу 21 июля режима прекращения огня.

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