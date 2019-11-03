|
В ООН назвали число жертв конфликта в Донбассе
03 ноября 2019, 19:39 • 111 • Украина
В ООН сообщили новые данные по числу жертв среди мирного населения в Донбассе в результате вооружённого конфликта, который начался на востоке Украины в 2014 году.
РИА Новости
«Убиты более 3330 мирных граждан. Ранены до 9000», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, 3,5 млн требуется помощь.
В сентябре глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что с начала конфликта в Донбассе погибли более 3300 мирных жителей.
Также сообщалось о значительном сокращении числа жертв среди мирного населения в Донбассе после вступления в силу 21 июля режима прекращения огня.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
111
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 октября 2019, 13:09
|
29 октября 2019, 09:54
|
02 ноября 2019, 17:54
|
02 ноября 2019, 08:09
|
01 ноября 2019, 12:39
|
28 октября 2019, 04:39
|
03 ноября 2019, 10:09