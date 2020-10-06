В онлайн-нажиме: как пандемия изменит образование в РФ

Опыт дистанционного обучения важно использовать для совершенствования российской системы образования — к такому выводу пришли опрошенные «Известиями» эксперты, комментируя встречу Владимира Путина с учителями и студентами педагогических вузов. По словам президента, несмотря на пандемию и ограничительные меры, России удалось сохранить высокий уровень образования. Специалисты уверены, что учителей необходимо вооружить цифровыми компетенциями, а школам нужно активнее внедрять спецкурсы, которые позволят выпускникам приобрести широкие жизненные навыки: креативность, тайм-менеджмент и информационная грамотность. Тем не менее, родителями не стоит опасаться того, что развитие цифровых технологий приведет к полному переходу на удаленное обучение, отмечают специалисты.

Список проблем

Общение главы государства с учителями и студентами педагогических вузов состоялось 5 октября в День учителя. В этом году профессиональный праздник отмечается в непривычных условиях — COVID-19 с понедельника отправил многих школьников на двухнедельные внеплановые каникулы. Поздравив педагогов, Владимир Путин подчеркнул, что в период пандемии вопрос сохранения уровня образования оказался весьма острым во всем мире. Тем не менее, России удалось избежать снижения качества предоставления знаний, констатировал президент.

Теперь предстоит сделать значительный шаг в развитии российской школы, используя полученный опыт и новые компетенции, уверен президент. Особенно сейчас, когда все стали намного лучше осознавать уязвимые места.

— Речь прежде всего об оборудовании и возможности использовать передовые технологии, без которых уже сложно представить себе учебный процесс. В целом речь идет о необходимости создания и в городах, в небольших населенных пунктах, в сельской местности, везде, по-настоящему современных, достойных условий для обучения детей и, конечно, для жизни и работы самих педагогов, — заявил Владимир Путин.

Пандемия вынудила систему образования в РФ двигаться к изменениям, отметила в беседе с «Известиями» директор Института прогрессивного образования Анна Маркс. По ее словам, около 16 млн школьников экстренно перешли на онлайн-обучение.

— И здесь мы столкнулись с массой проблем, в первую очередь с техническими неполадками платформ и сервисов. Это было ожидаемо, поскольку такого наплыва участников на них никогда и не было, — сказала эксперт.

Еще одна сложность была связана с нехваткой оборудования для дистанционного образования, добавила эксперт. По ее словам, в России на семью в среднем один компьютер. И если родители вынуждены работать удаленно, то ребенок, по сути, остается отрезанным от обучения. При этом есть еще многодетные и малоимущие семьи, которым потребовалась помощь.

— Другой урок, который мы извлекли, — это слабая подготовка учителей к цифровым занятиям, неумение использовать образовательные платформы. Но при этом дети также оказались не готовы к обучению в онлайне. Они просто не могут замотивировать себя делать домашнее задание, — добавила Анна Маркс.

Первое, что необходимо сделать сейчас, отмечают специалисты в сфере образования, — это вооружить учителей цифровыми компетенциями. Для этого важно провести всероссийскую программу переподготовки. Кроме того, в план обучения будущих учителей должны войти такие дисциплины как наставничество и коучинг, цифровая грамотность и развитие эмоционального интеллекта. В то же время школам нужно активнее внедрять спецкурсы, которые позволят выпускникам приобрести широкие жизненные навыки, такие как креативность, тайм-менеджмент, информационная грамотность и этикет, отмечают эксперты.

Владимир Путин во время мероприятия подчеркнул, что уже в следующем году в РФ все школьники должны иметь доступ к быстрому интернету. Кроме того, нужно, чтобы в каждой российской семье было соответствующее оборудование, добавил он. К 2030 году доступ к скоростному, широкополосному интернету должен быть обеспечен практически на 100% во всей стране, сообщил Владимир Путин.

Доплаты

Между тем развитие онлайн-обучения ни в коем случае не приведет к закрытию школ и к полному переходу в будущем на дистанционный формат, заверил президент. Он уверен, что «именно совместная работа, творчество, прямое, непосредственное общение ученика и учителя — это то, что дает высокое качество образования». На этом фоне чрезвычайно важно привлекать молодых специалистов не только в города, но и в отдаленные регионы. Особо важную роль здесь играет программа «Земский учитель», которая реализуется с нынешнего года и продлится до 2022-го. Согласно ее условиям, педагоги, решившие переехать в села и малые города, получают единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Для Дальнего Востока действует повышенная ставка.

— А на Дальнем Востоке у нас 2 млн рублей подъемные. В целом уже, по-моему, 1,5 тыс. человек воспользовались этой программой. Это тоже одна из составляющих того, чтобы по всей стране дети могли получать равный доступ к образованию, к знаниям, — заявил президент. — Потому что это дает возможность молодым, перспективным специалистам приехать в небольшие населенные пункты и работать там, передавая свои знания ученикам.

На поддержку учителей нацелены и введенные в этом году доплаты за классное руководство в размере 5 тыс. рублей. При этом власти субъектов РФ не должны отменять аналогичные региональные надбавки. В связи с этим Владимир Путин призвал соответствующие контрольные органы следить за выплатой денежных средств «самым внимательным образом». Подобные программы поддержки, безусловно, усиливают желание педагогов продолжать заниматься любимым делом, однако властям важно не забывать про повышение зарплат учителям.

— С чем столкнулись в пандемию, так это с массовой перегруженностью учителей, которым пришлось буквально на ходу осваивать новые навыки, переориентировать учебные процессы под онлайн-реальность. При этом, не будем забывать, что на зарплате учителей это никак не отразилось. Поэтому ключевое, что должно измениться, — это зарплаты педагогов, они должны кратно вырасти, — заявил «Известиям» депутат Виктор Зубарев.

Во время мероприятия также затрагивался вопрос, связанный с дебюрократизацией процесса получения различных справок. Одна из участниц встречи напомнила, что в период пандемии, к примеру, был введен облегченный порядок подачи документов в органы соцзащиты и центр социального обслуживания. Он действовал до 1 октября и был удобен всем гражданам, включая инвалидов. По мнению президента, как минимум до конца года должны действовать упрощенная процедура получения различных справок и продление документов.