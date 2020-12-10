Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Спецназ ВСУ пробился в Белгородскую область и расстрелял русских пограничников -...
Спецназ ВСУ осуществил вторжение в Белгородскую область
Крым достался Украине "с перепоя": В Швеции скандал - крупнейший бизне...
Запад начал зачистку украинских олигархов
Главная / Политика

В Омской области школьного сторожа избрали главой администрации

10 декабря 2020, 18:25  •  81 • Политика
Женщина-сторож, работающая в школе в Омской области, победила на выборах главы Новоомского поселения, сообщает в четверг, 10 декабря, портал «Новый Омск».
По его данным, на пост претендовали два человека — действующий глава администрации Артур Лен и сторож Надежда Чекмарева.
Нового руководителя выбирали местные депутаты.
Лен возглавлял поселение 14 лет и баллотировался на четвертый срок. Однако Надежда Чекмарева набрала шесть голосов — на два больше, чем было отдано за Лена.
В сентябре уборщица Марина Удгодская одержала победу на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Костромской области и рассказала о своих планах в новой должности. В частности, она заявила, что займется чисткой речки, которая сильно заросла, а также детскими площадками.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



81
Источник
Похожие новости
10 декабря 2020, 05:35
Киев готов разводить войска: Зеленский "забыл" про позорный ультиматум Путину
10 декабря 2020, 01:00
Михаил Делягин перешёл на крик, узнав, как власти обошлись с русскими
10 декабря 2020, 02:50
В Турции объяснились по поводу "претензий" к российской вакцине от COVID-19
10 декабря 2020, 12:55
США угрожают России применением "закона Цезаря"
10 декабря 2020, 09:15
Профессор пошёл против Роспотребнадзора, указав на ошибки с COVID: "Паника намеренно организована"
10 декабря 2020, 11:05
Зеленский выдвинул новые обвинения против России из-за Донбасса
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 декабря 2020, 05:35
Киев готов разводить войска: Зеленский "забыл" про позорный ультиматум Пути...
10 декабря 2020, 01:00
Михаил Делягин перешёл на крик, узнав, как власти обошлись с русскими
10 декабря 2020, 07:25
Израильский генерал "слил" договор США с… пришельцами. Сенсацию оценила рус...
10 декабря 2020, 01:55
Фарион на фоне ножа и грязного окна поклялась в «вечной мести» Москве
10 декабря 2020, 01:00
Инопланетяне давно среди нас: Экс-глава космической программы Израиля сделал сенсацио...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 декабря 2020, 03:20
Города утонут: Американцы замерли в ожидании "мегакатастрофы"
05 декабря 2020, 15:35
Попытка нападения провалилась: болгары оценили перестрелку на границе России и Украины
09 декабря 2020, 00:15
Кровавая цена вакцины Pfizer и BioNTech: Объявлено количество людей, погибших при испытаниях
06 декабря 2020, 02:35
Крым откуда не ждали. Украину снова лишают земель, и Россию обвинить не получится
05 декабря 2020, 17:25
Зеленский собирается выдать Москве более 200 кавказских участников АТО – Корчинский
04 декабря 2020, 02:55
Парламент Молдовы отказался подчиняться Майе Санду
05 декабря 2020, 19:15
МИД Украины сделал заявление: «Россия дерзко нарушила Будапештский меморандум»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.