В Омской области школьного сторожа избрали главой администрации

Женщина-сторож, работающая в школе в Омской области, победила на выборах главы Новоомского поселения, сообщает в четверг, 10 декабря, портал «Новый Омск».

По его данным, на пост претендовали два человека — действующий глава администрации Артур Лен и сторож Надежда Чекмарева.

Нового руководителя выбирали местные депутаты.

Лен возглавлял поселение 14 лет и баллотировался на четвертый срок. Однако Надежда Чекмарева набрала шесть голосов — на два больше, чем было отдано за Лена.

В сентябре уборщица Марина Удгодская одержала победу на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Костромской области и рассказала о своих планах в новой должности. В частности, она заявила, что займется чисткой речки, которая сильно заросла, а также детскими площадками.