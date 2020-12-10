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В Омской области школьного сторожа избрали главой администрации
10 декабря 2020, 18:25 • 81 • Политика
Женщина-сторож, работающая в школе в Омской области, победила на выборах главы Новоомского поселения, сообщает в четверг, 10 декабря, портал «Новый Омск».
По его данным, на пост претендовали два человека — действующий глава администрации Артур Лен и сторож Надежда Чекмарева.
Нового руководителя выбирали местные депутаты.
Лен возглавлял поселение 14 лет и баллотировался на четвертый срок. Однако Надежда Чекмарева набрала шесть голосов — на два больше, чем было отдано за Лена.
В сентябре уборщица Марина Удгодская одержала победу на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Костромской области и рассказала о своих планах в новой должности. В частности, она заявила, что займется чисткой речки, которая сильно заросла, а также детскими площадками.
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