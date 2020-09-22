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В Омске ответили "потерявшему" одежду Навальному, где искать вещи
22 сентября 2020, 08:25 • 60 • Политика
Минздрав Омска ответил на требование Навального вернуть его одежду. В ведомстве заверили, что в спасшей ему жизнь больнице "пропавшей" одежды нет.
"Потерявший" одежду Алексей Навальный получил ответ от Министерства здравоохранения Омской области. В ведомстве объяснили оппозиционеру, где ему стоит поискать его вещи.
Ранее Навальный заявил, что на его теле были обнаружены следы "Новичка", и в связи с этим потребовал вернуть ему его одежду. По мнению оппозиционера, его одежда - это важная улика по делу об отравлении.
В Минздраве Омской области сообщили, что в больнице скорой медицинской помощи №1, где спасли жизнь оппозиционеру, его одежды нет. Вещи были переданы в правоохранительные органы.
При этом из сообщений пресс-секретаря оппозиционера Киры Ярмыш в Twitter следует, что вещи Алексея Навального находятся у его жены. Это косвенно подтверждается недавними фотографиями оппозиционера, на которых он в той же обуви, что и в день "отравления".
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