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«В октябре-ноябре увидим более высокую смертность»: ВОЗ прогнозирует ухудшение ситуации с COVID-19 в Европе

14 сентября 2020, 15:10  •  15 • В мире
В октябре-ноябре в Европе осложнится эпидемиологическая обстановка по COVID-19, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. По его словам, в конце осени в европейском регионе ожидается увеличение смертности от коронавируса. Накануне ВОЗ зафиксировала рекордный прирост новых случаев заболевания COVID-19 в мире — 308 тыс. В России за последние сутки коронавирус диагностирован у 5509 человек, с начала эпидемии болезнь в РФ выявлена у 1 068 320 пациентов (878 700 из них выздоровели, 18 635 — скончались).
 
АГН «Москва» © Александр Авилов
 

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 13 сентября рекордный суточный прирост новых случаев COVID-19 — 308 тыс. Общее число выявленных с начала пандемии случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 28,8 млн. От осложнений, связанных с инфекцией и другими сопутствующими болезнями, умерли 921,8 тыс. человек.

При этом специалисты ВОЗ ожидают, что осенью в Европе осложнится ситуация с COVID-19.

«В октябре, в ноябре мы увидим более высокую смертность», — заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

#UPDATE World Health Organization expects Europe to see a rise in the daily number of Covid-19 deaths in October and November.

"It's going to get tougher. In October, November, we are going to see more mortality," @WHO Europe director Hans Kluge warns pic.twitter.com/q2bnB6Hkrh

— AFP news agency (@AFP) September 14, 2020

Накануне канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о начале в стране второй волны коронавируса. Он призвал австрийских граждан соблюдать все необходимые меры противодействия распространению COVID-19, подчеркнув, что предстоящие осень и зима будут сложными с точки зрения эпидемиологической обстановки.

13 сентября в Европе был зафиксирован 48 921 случай заболевания коронавирусом (это новый суточный рекорд), 11 сентября было установлено предыдущее пиковое значение — 48 688. Во время весенней волны заболевания максимальное число заболевших COVID-19 за сутки в европейском регионе было отмечено 1 апреля (43 269).

Между тем в России по состоянию на 14 сентября общее число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 1 068 320, из них 5509 были зафиксированы в 83 регионах РФ за последние сутки. По сообщению оперштаба, у 25,2% новых пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Днём ранее коронавирус был диагностирован у 5449 человек.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли Москва (696), Санкт-Петербург (199), Московская (163), Ростовская (160) и Нижегородская области (147).

С начала эпидемии в России выздоровели 878 700 человек (82,25%), в том числе 2475 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 18 635 пациентов (1,74%). За сутки умерли 57 человек.

Лидером по числу выявленных случаев COVID-19 является Москва (271 793, более 230 тыс. из них уже выздоровели). На этом фоне продолжается исследование вакцины против коронавируса. Как сообщили в оперативном штабе столицы, за пять дней прививку сделали более 250 москвичей.

«Врачи тщательно следят за состоянием здоровья прошедших вакцинацию. Абсолютное большинство чувствует себя отлично — 75% участников исследования сегодня не наблюдают никаких симптомов или недомоганий. У остальных слабовыраженные симптомы — незначительное повышение температуры тела», — говорится в сообщении.

Согласно информации Роспотребнадзора, в стране с начала эпидемии проведено более 40,9 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 219 тыс. человек.

«Ситуация в России достаточно стабильная»

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остаётся стабильной, несмотря на незначительный рост заболеваемости в ряде регионов. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но тем не менее по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов», — сказал он.

По словам Мурашко, говорить о новой волне заболевания не совсем правильно. Министр указал, что в России на стационарном лечении остаются около 90 тыс. больных коронавирусом.

«Мы видим, что медицинские работники научились управлять инфекцией значительно лучше, чем на начальном этапе», — отметил глава Минздрава.

Он также сообщил, что в России созданы новые правила по контролю за вакцинами, находящимися в гражданском обороте.

«РФ прошла переквалификацию Всемирной организации здравоохранения и имеет самую современную систему контроля за нахождением вакцины в гражданском обороте. В этом участвуют и персонал, и контрольно-надзорные ведомства, и специальные лаборатории, и эксперты», — заявил Мурашко.

По его словам, новые изменения позволяют быть уверенными в том, что создаваемые вакцины имеют высокое качество.

В свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что сейчас обсуждается поставка российской вакцины «Спутник V» примерно в 50 стран.

«Фокус у нас сейчас на 20, в которых мы очень сильно продвинулись», — рассказал он в эфире Первого канала.

По его словам, в этих государствах местные регуляторные органы могут дать одобрение на применение российской вакцины в октябре-ноябре после завершения клинических испытаний.

«Поэтому мы фокусируемся на тех странах, которые заинтересованы быстро одобрить российскую вакцину и которые проявляют значимый интерес к партнёрству с Россией», — пояснил Дмитриев.

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