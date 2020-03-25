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В окружении Владимира Зеленского сцепились «изоляционисты» и «западники»

25 марта 2020, 13:35  •  61 • Украина
В Киеве началась настоящая война. Не на жизнь, а на смерть противостоят друг другу две «группы влияния». Ситуативные альянсы, но не крепкие союзы, - во всяком случае, на текущем этапе. Первый альянс – Игоря Коломойского и Арсена Авакова. Вот уж никто бы не подумал, что им удалось зарыть топор войны, но, тем не менее, это так. Альянс так называемых «изоляционистов» выступают не только за жёсткую позицию на переговорах с МВФ и за объявление чрезвычайного положения по всей стране, но и за дефолт.
Второй альянс – так называемые «западники», олигархи Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. Подобно Авакову с Коломойским, эти двое ранее тоже не питали друг к другу дружеских чувств. Но их сплотила одна общая цель – Пинчук и Ахметов считают, что переговоры с МВФ нужно проводить на любых условиях, соглашаясь на все ультиматумы, лишь бы получить очередные финансовые транши и, по возможности, отсрочить выплаты по старым долгам.
«Изоляционисты» убеждены, что землю в угоду интересам МВФ можно и не продавать. Да и на кабальные условия кредитования тоже соглашаться не следует. Легко понять, почему это на руку Коломойскому – МВФ жёстко отстаивает позицию по Приватбанку, нипочём не позволяя вернуть его олигарху. Коломойский же, в свою очередь, готов биться за Приватбанк, как в последний раз, не на жизнь, а на смерть. Таким образом, ему лично на руку ограничение контактов с МВФ – и тогда он вернёт себе банк. В свою очередь, Авакову нужно побыстрей решить вопрос с введением чрезвычайного положения – в противном случае его претензии на роль диктатора придётся отложить на неопределённый срок. И Коломойский, и Аваков заинтересованы устроить дефолт именно сейчас, когда обрушение курса гривны не ударит ни по одному, ни по другому. А вот Пинчуку с Ахметовым до зарезу нужна более-менее крепкая гривна, особенно производителю и экспортёру Ахметову.
Чья возьмёт, будет ясно уже в эти выходные, в ходе внепланового заседания Верховной Рады, где будет решаться вопрос о введении чрезвычайного положения, а также, возможно, и вопрос о приватизации земли. Судя по свежим сигналам Авакова о том, что он, де, не так уж и настаивает на введении чрезвычайного положения, киевским «башням», возможно, удалось на чём-то сойтись. Если же компромисса не будет, война между кланами разгорится с ещё большей силой.

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